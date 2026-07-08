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सौरव गांगुली के बर्थडे पर बड़ा तोहफा, बायोपिक 'दादा' से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

सौरव गांगुली के बर्थडे पर दादा बायोपिक का एलान, राजकुमार राव का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

Dada First Look
दादा फर्स्ट लुक (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 8, 2026 at 10:34 AM IST

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हैदराबाद: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर लंबे समय से चर्चा थी. आज 7 जुलाई को सौरव गांगुली के बर्थडे पर उनकी बायोपिक दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी का एलान हो गया है. साथ ही फिल्म में राजकुमार राव पूर्व कप्तान का रोल करने जा रहा है. बायोपिक दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. बता दें, फिल्म के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि फिल्म इस साल नहीं बल्कि अगले साल 2027 में रिलीज होने जा रही है.

राजकुमार राव का फर्स्ट लुक

बात करें दादा से आए राजकुमार राव के बतौर सौरव गांगुली लुक की तो बता वह बेहद ही शानदार है. राजकुमार राव बतौर सौरव गांगुली फर्स्ट लुक में लॉर्ड्स के उस पवेलियन में टी-शर्ट उतारकर लहरा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे गांगुली ने 14 जुलाई 2002 को नेट-वेस्ट ट्राई सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद उतारी थी. गांगुली के इस विनिंग गेस्चर पर बहुत बवाल भी हुआ था. बता दें, फिल्म 14 मई 2027 को रिलीज होगी और इसे ईद के मौके पर लंबा हॉलीडे वीकेंड मिलने वाला है.

प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर

'द सौरव गांगुली स्टोरी' का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने ने किया है, इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है, गुलशन कुमार, भूषण कुमार, टी-सीरीज़ और DBL ने इसे पेश किया है, और यह फिल्म लव फिल्म्स के बैनर तले बनी है. गौरतलब है कि साल 2021 में सौरव ने अपनी बायोपिक का एलान किया था. बायोपिक में सौरव की शुरुआती जिंदगी से उनके बीसीसीआई अध्यक्ष बनने तक की कहानी नजर आएगी. बायोपिक का बजट बड़ा बताया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'दादा' उर्फ सौरव गांगुली की बायोपिक के लिए रणबीर कपूर और आयुष्मान खुराना का नाम भी सामने आया था. वहीं, रणबीर के मना करने के बाद आयुष्मान खुराना को रोल ऑफर हुआ था और उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन एक्टर इस फिल्म से बाहर हो गए. वहीं, अब खुद सौरव गांगुली ने राजकुमार राव के नाम पर मुहर लगा दी है.

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