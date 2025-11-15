राजकुमार राव बने पिता, पत्नी पत्रलेखा ने शादी की चौथी सालगिरह पर दिया बेटी को जन्म, सेलेब्स दे रहे बधाई
राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 15 नवंबर 2021 को शादी अंदाज में शादी रचाई थी. अब उनके लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 9:38 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 9:52 AM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा ने आज 15 नवंबर को सुबह-सुबह अपने फैंस को गुडन्यूज दी है. जी हां, बॉलीवुड में एक बार फिर किलकारी गूंजी है. हाल ही में कैटरीना कैफ ने एक बेटे जन्म दिया और अब पत्रलेखा एक बेटी की मां बनी हैं. राजकुमार राव और पत्रलेखा शादी के चार साल बाद पेरेंट्स बने गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि आज 15 नवंबर को कपल की शादी की चौथी सालगिरह है. ऐसे में आज कपल के लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है. इधर, राजकुमार-पत्रलेखा को पेरेंट्स बनने पर बधाइयों का तांता लग चुका है.
कपल के घर हुई बेटी
राजकुमार राव और पत्रलेखा ने आज 15 नवंबर की सुबह-सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक गुडन्यूज पोस्ट किया है. इसमें स्टार कपल ने लिखा है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर बेटी ने जन्म दिया है, भगवान ने हमारी शादी की चौथी सालगिरह पर उन्होंने अपना दुनिया का सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है'. कपल आज अपने बेटी के साथ अपनी शादी की चौथी सालगिरह मनाने जा रहा है. अब कपल को फैंस और सेलेब्स जम जमकर बधाइयां दे रहे हैं.
सेलेब्स और फैंस दे रहे बधाई
राजकुमार राव और पत्रलेखा के पहली बार पेरेंट्स बनने पर फराह खान, सोफी चौधरी, नेहा धूपिया, सोनम कपूर, कृति सेनन, वरुण धवन, नितांशी गोयल, अली फजल, सुनील ग्रोवर, अनिल कपूर, भारती सिंह और सिंगर नीति मोहन को शुभकामनाएं भेजी हैं. इसके अलावा राजकुमार के फैंस कमेंट बॉक्स में उन्हें रेड हार्ट इमोजी शेयर कर उन्हें बधाई दे रहे हैं. बता दें, राज कुमार और पत्रलेखा ने 15 नवंबर 2021 में शादी रचाई थी. इससे पहले दोनों ने फिल्म में सिटी लाइट्स में साथ में किया था. साथ में करने के दौरान दोनों नजदीक आए और प्यार हो गया. लंबी रिलेशनशिप के बाद कपल ने शादी रचाई थी.