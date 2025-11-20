ETV Bharat / entertainment

बर्थडे: राजकुमार हिरानी की 16 साल पुरानी वो फिल्म, जिसने आमिर खान को चीन में बनाया था सुपरस्टार, एक्टर की फिल्में करने लगी मोटी कमाई, जानें कैसे?

इन 6 फिल्मों में से राजकुमार हिरानी की एक फिल्म ऐसी भी है, जिसकी वजह से आमिर खान और उनकी फिल्मों के लिए चीन में मास ऑडियंस पैदा हुई. और यही वजह थी कि आमिर खान की फिल्म दंगल चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म साबित हुई. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और साथ ही जानेंगे ऐसा क्यों हुआ.

हैदराबाद: मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्नाभाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू और डंकी जैसी दमदार फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का आज 20 नवंबर को 62वां जन्मदिन है. राजू अपनी इन कमाल की फिल्मों के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक सम्मानित डायरेक्टर के तौर पर देखे जाते हैं. विज्ञापनों से निर्देशन की शुरुआत करने वाले राजकुमार आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अव्वल दर्जे के डायेरक्टर हैं. उनके निर्देशन में बनी इन 6 फिल्मों ने उन्हें बड़े-बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में ला खड़ा किया है.

इस फिल्म का नाम है 3 इडियट्स, जो साल 2009 में रिलीज हुई थी. एक इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया था कि चीन में उनकी फिल्में क्यों हिट होती हैं और क्यों मोटा बिजनेस करती हैं. आमिर ने बताया, चीन में किसी ने 3 इडियट्स की पाइरेट कॉपी निकाल दी और एक के बाद एक लोग देखते रहे और उन्हें यह फिल्म बहुत पसंद आई. इसी वजह से 3 इडियट्स के बाद रिलीज हुईं आमिर खान की बाकी फिल्मों को चीन में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, क्योंकि 3 इडियट्स ने वहां आमिर के फैंस इकट्ठे कर दिए थे.

चीन में आमिर की फिल्मों की कमाई

रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2016 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म दंगल ने चीन में 4 करोड़ से ज्यादा टिकट सेल किये थे और फिल्म ने चीन में 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दंगल भारत की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म है. दंगल ने वर्ल्डवाइड 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. दंगल की कमाई के पास पहुंचने के बाद भी बाहुबली 2 और पुष्पा 2 इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाईं.

वहीं, चीन में आमिर खान की फिल्म पीके ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. इतना ही नहीं आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार भी चीनी बॉक्स ऑफिस पर मालामाल हुई और लगभग 800 करोड़ रुपये कमाए थे. अब राजकुमार हिरानी और आमिर खान की जोड़ी दादा साहेब फाल्के की बायोपिक पर साथ में काम कर रही है.