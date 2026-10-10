'बााशा' और 'पेट्टा' के सीक्वल को कहा था NO, जानें 'जेलर' के पार्ट 2 के लिए कैसे माने सुपरस्टार रनजीकांत?
यह फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के रूप में वापसी कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: रजनीकांत एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं. उनकी हिट फिल्म जेलर का सीक्वल अगले हफ्ते सिनेमाघरों में आ रहा है. यह पहली बार है, जब रजनीकांत की किसी की फिल्म का सीक्वल आ रहा है. रजनीकांत सीक्वल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं. इसलिए उन्होंने बाशा 2 और पेट्टा 2 के ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म जेलर ने उनके मन में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सके.
पहली फिल्म में टाइगर मुथुवेल पांडियन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाने के बाद, वह इस भूमिका से कैसे पीछे हट सकते थे? जेलर 2 के प्री-रिलीज इवेंट में, सुपरस्टार ने बताया कि उन्होंने सीक्वल में वापसी करने के लिए क्यों सहमति दी. यह सिर्फ 2023 की फिल्म की सफलता का नतीजा नहीं था. उन्हें लगा कि इसकी कहानी ने पहले ही एक नए अध्याय की नींव रख दी थी, जिसमें कई सवाल और खतरनाक किरदार मौजूद थे.
रजनीकांत ने कहा, 'मैं आमतौर पर सीक्वल फिल्मों का शौकीन नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे पहले भाग को लेते हैं और उसमें थोड़ा और मसाला डालकर उसे एक और फिल्म में बदल देते हैं'.
उन्होंने याद किया कि उनसे बाशा 2 के लिए संपर्क किया गया था और कार्तिक सुब्बाराज की ओर से पेट्टा 2 का ऑफर भी आया था, जिसमें विजय सेतुपति के किरदार को और अधिक आगे बढ़ाया गया था, लेकिन दोनों ही विचार उन्हें पसंद नहीं आए.
जेलर 2 अलग क्यों लगी?
ओटीटी पर रिलीज होने के बाद 'जेलर' फिल्म को दोबारा देखने से रजनीकांत का मन बदल गया. फिल्म के क्लाइमेक्स की ओर इशारा करते हुए, 'वर्मा चेतावनी देता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसके आदमी जेलर को बिना चुनौती के नहीं जाने देंगे'. रजनीकांत ने कहा, 'जेलर के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद, मैंने फिल्म दोबारा देखी. अंत में, जब मैं वर्मा के किरदार को खत्म करने वाला था, तो वह कहता है कि एक बड़ा नेटवर्क है और वे उसे भी नहीं बख्शेंगे. इसलिए, यह कहानी सीक्वल के लिए एकदम सही थी.
नेल्सन ने फिल्म में वर्मा के रुबते के बारे में चुपके से सुराग छोड़े थे. उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध इतने मजबूत थे कि पुलिस भी उनसे डरती थी और फिर जेलर के पास मौजूद हजारों करोड़ रुपये के तीन कंटेनर भी थे. यकीनन, गिरोह इसे यूं ही जाने नहीं देगा.
रजनीकांत ने कहा, 'तो कहानी की बुनियाद एकदम सही है और आगे बताया कि जेलर को नागपुर जेल में मौजूद ताकतवर अपराधियों और डॉन का साथ भी मिला है. अभिनेता के लिए, इन डिटेल्स ने सीक्वल को एक स्वाभाविक शुरुआत दी, न कि इसे पहली फिल्म की सफलता का फायदा उठाने के लिए बनाई गई एक विस्तार फिल्म जैसा महसूस कराया. उन्होंने कहा, 'इसीलिए मैंने नेल्सन को फोन किया था'.
टाइगर मुथुवेल पांडियन के लिए आगे क्या है?
नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित, जेलर 2 का निर्माण कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स बैनर के तहत किया है और यह फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के रूप में वापसी कर रहे हैं, उनके साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक भी हैं.
इस सीक्वल में एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, विद्या बालन, अन्ना राजन और जतिन सरना जैसे नए कलाकार भी शामिल हैं. मोहनलाल, शिव राजकुमार और जैकी श्रॉफ के भी कैमियो रोल में वापसी करने की उम्मीद है.
ट्रेलर ने एक और संभावित उपस्थिति को लेकर अटकलों को हवा दी है, प्रशंसक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऋतिक रोशन भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि निर्माताओं ने एक परछाई के माध्यम से एक रहस्यमय कैमियो का संकेत दिया है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.