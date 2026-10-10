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'बााशा' और 'पेट्टा' के सीक्वल को कहा था NO, जानें 'जेलर' के पार्ट 2 के लिए कैसे माने सुपरस्टार रनजीकांत?

रजनीकांत ( POSTER )

हैदराबाद: रजनीकांत एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं. उनकी हिट फिल्म जेलर का सीक्वल अगले हफ्ते सिनेमाघरों में आ रहा है. यह पहली बार है, जब रजनीकांत की किसी की फिल्म का सीक्वल आ रहा है. रजनीकांत सीक्वल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं. इसलिए उन्होंने बाशा 2 और पेट्टा 2 के ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म जेलर ने उनके मन में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सके.

पहली फिल्म में टाइगर मुथुवेल पांडियन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाने के बाद, वह इस भूमिका से कैसे पीछे हट सकते थे? जेलर 2 के प्री-रिलीज इवेंट में, सुपरस्टार ने बताया कि उन्होंने सीक्वल में वापसी करने के लिए क्यों सहमति दी. यह सिर्फ 2023 की फिल्म की सफलता का नतीजा नहीं था. उन्हें लगा कि इसकी कहानी ने पहले ही एक नए अध्याय की नींव रख दी थी, जिसमें कई सवाल और खतरनाक किरदार मौजूद थे.

रजनीकांत ने कहा, 'मैं आमतौर पर सीक्वल फिल्मों का शौकीन नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे पहले भाग को लेते हैं और उसमें थोड़ा और मसाला डालकर उसे एक और फिल्म में बदल देते हैं'. उन्होंने याद किया कि उनसे बाशा 2 के लिए संपर्क किया गया था और कार्तिक सुब्बाराज की ओर से पेट्टा 2 का ऑफर भी आया था, जिसमें विजय सेतुपति के किरदार को और अधिक आगे बढ़ाया गया था, लेकिन दोनों ही विचार उन्हें पसंद नहीं आए. जेलर 2 अलग क्यों लगी? ओटीटी पर रिलीज होने के बाद 'जेलर' फिल्म को दोबारा देखने से रजनीकांत का मन बदल गया. फिल्म के क्लाइमेक्स की ओर इशारा करते हुए, 'वर्मा चेतावनी देता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसके आदमी जेलर को बिना चुनौती के नहीं जाने देंगे'. रजनीकांत ने कहा, 'जेलर के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद, मैंने फिल्म दोबारा देखी. अंत में, जब मैं वर्मा के किरदार को खत्म करने वाला था, तो वह कहता है कि एक बड़ा नेटवर्क है और वे उसे भी नहीं बख्शेंगे. इसलिए, यह कहानी सीक्वल के लिए एकदम सही थी.