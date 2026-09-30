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'थलाइवा' की सादगी ने फिर जीता फैंस का दिल, लग्जरी कार छोड़ 'धर्मन' के सेट पर ऑटो से पहुंचे रजनीकांत

टॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत ऑटो से मैसूरु में धर्मन सेट पर पहुंचे. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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रजनीकांत (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 4:23 PM IST

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हैदराबाद: रजनीकांत भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं, लेकिन उनका डाउन टू अर्थ रहना, सबका दिल जीत लेता है. हाल ही में 'थलाइवा' का एक वीडियो सामने आया. वीडियो में वह एक ऑटो रिक्शा से आउटडोर स्थान पर पहुंचते दिखें. उन्हें देख वहां मौजूद फैंस हैरान रह गए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

सुपरस्टार रजनीकांत ने मंगलवार को मैसूरु में अपनी आगामी फिल्म धर्मन के सेट तक पहुंचने के लिए एक ऑटोरिक्शा लिया. थलाइवर के फैंस अपने पसंदीदा स्टार को ऑटो का उपयोग करते हुए और उनका स्वागत करने के लिए समय निकालते हुए देखकर बहुत खुश हुए.

रजनीकांत की एक झलक पाने की उम्मीद में कई फैंस शूटिंग स्थल के बाहर जमा हो गए थे. 'थलाइवा' ने निराश नहीं किया. जब वह अपनी सुरक्षा टीम के साथ एक ऑटोरिक्शा में बैठकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इंतजार कर रही भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया. रजनीकांत ऑटो से उतरे और आगे आकर फैंस की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया.

एक अन्य वीडियो में सुरक्षाकर्मी गेट बंद करने और भीड़ को शूटिंग स्थल से दूर रखने का प्रयास करते दिख रहे हैं. रजनीकांत बाहर निकलते है और अपने फैंस का अभिवादन करते हैं. भीड़ के बीच बच्चों को भी देखा जा सकता था, जिनमें से कुछ ने उनकी 2002 की फिल्म बाबा के प्रतिष्ठित भाव को अपनाया था.

आधिकारिक तौर पर, धर्मन में सिमरन, राशि खन्ना और योगी बाबू के साथ रजनीकांत हैं. हालांकि, मैसूर शूट के वीडियो और तस्वीरों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेलुगु अभिनेता राम पोथिनेनी और श्रीलीला भी इसमें शामिल हो सकते हैं. वायरल हो रहे एक वीडियो में श्रीलीला को गुलाबी और नीले रंग की पट्टू पवड़ाई, पारंपरिक आधी साड़ी पहने हुए मैसूरु स्थान पर दिखाया गया है.

इस बीच, राशि खन्ना, राम पोथिनेनी और रजनीकांत की एक तस्वीर भी ऑनलाइन सामने आई. यह तस्वीर हटाए जाने से पहले राशि के मैसूर फोटो डंप के हिस्से के रूप में दिखाई दी थी. एक्ट्रेस की एक बाद की पोस्ट में राम को शामिल नहीं किया गया, जिससे अटकलें लगाई गईं कि उनकी कास्टिंग की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल अभी तक राम पोथिनेनी और श्रीलीला को धर्मन के हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है.

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