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'थलाइवा' की सादगी ने फिर जीता फैंस का दिल, लग्जरी कार छोड़ 'धर्मन' के सेट पर ऑटो से पहुंचे रजनीकांत

रजनीकांत ( IANS )

हैदराबाद: रजनीकांत भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं, लेकिन उनका डाउन टू अर्थ रहना, सबका दिल जीत लेता है. हाल ही में 'थलाइवा' का एक वीडियो सामने आया. वीडियो में वह एक ऑटो रिक्शा से आउटडोर स्थान पर पहुंचते दिखें. उन्हें देख वहां मौजूद फैंस हैरान रह गए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

सुपरस्टार रजनीकांत ने मंगलवार को मैसूरु में अपनी आगामी फिल्म धर्मन के सेट तक पहुंचने के लिए एक ऑटोरिक्शा लिया. थलाइवर के फैंस अपने पसंदीदा स्टार को ऑटो का उपयोग करते हुए और उनका स्वागत करने के लिए समय निकालते हुए देखकर बहुत खुश हुए. रजनीकांत की एक झलक पाने की उम्मीद में कई फैंस शूटिंग स्थल के बाहर जमा हो गए थे. 'थलाइवा' ने निराश नहीं किया. जब वह अपनी सुरक्षा टीम के साथ एक ऑटोरिक्शा में बैठकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इंतजार कर रही भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया. रजनीकांत ऑटो से उतरे और आगे आकर फैंस की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया.