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'जन नायकन' के बाद रजनीकांत की 'जेलर 2' का वीडियो हुआ लीक, मेकर्स ने दी चेतावनी

'जेलर 2' ( Poster )

हैदराबाद: थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' के लीक होने के बाद, अब एक और कॉलीवुड फिल्म पाइरेसी का शिकार हो गई है. हम बात कर रहे हैं रजनीकांत की आगामी फिल्म 'जेलर 2' की. रजनीकांत की आने वाली फिल्म 'जेलर 2' के सेट से एक क्लिप ऑनलाइन सामने आई है. इसके जवाब में फिल्म मेकर्स ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी है कि जो भी इस लीक हुई फुटेज को शेयर या प्रमोट करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सन पिक्चर्स के प्रवक्ता की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया, 'हम आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि 'जेलर 2' के सेट से एक वीडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हो रही है. हमारी एंटी-पायरेसी टीम इस स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रही है और ऐसी कंटेंट को हटाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. इसमें उन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल है जो इन क्लिप्स को शेयर या प्रमोट कर रहे हैं.'