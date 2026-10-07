रजनीकांत की 'जेलर 2' को मिला कौनसा सर्टिफिकेट, प्रीक्वल से कितना कम है रनटाइम? जानें
जेलर 2 में ऋतिक रोशन का कैमियो बताया जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो दोनों 40 साल बाद पर्दे पर साथ में दिखेंगे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 3:47 PM IST
हैदराबाद: सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज के दिन नजदीक आ रहे हैं. जेलर 2 दशहरा के मौके पर रिलीज होगी और हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसने दर्शकों की एक्साइमेंट को और बढ़ा दिया है. बताया जा रहा है कि फिल्म में ऋतिक रोशन का भी कैमियो है. फिल्म में पहले ही कई बडे़ स्टार्स नजर आने वाले हैं और बड़ी मारकाट दिखने वाली है. अब फिल्म से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है और फिल्म का रनटाइम भी सामने आ चुका है.
सेंसर बोर्ड ने फिल्म जेलर 2 को U/A 16+ सर्टिफिकेट से नवाजा है. फिल्म आगामी 15 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की इस एक्शन फिल्म का रनटाइम तीन घंटे से कम है. बता दें, फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक प्रमाणन और अवधि की घोषणा नहीं की है.
जेलर 2 का रनटाइम तीन घंटे से कम है?
रिपोर्ट्स के अनुसार अनुसार, जेलर 2 की का रनटाइम 165 मिनट और 18 सेकंड है. यह सीक्वल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर से लगभग तीन मिनट छोटा है, जिसका रनटाइम लगभग 168 मिनट था. फिल्म की रनटाइम के हिसाब से जेलर 2 लंबे रनटाइम कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्मों की कैटेगरी में मजबूती से आती है, जिसमें नेल्सन मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत का रोल) की दुनिया में एक बार फिर लौटेंगे और एक ऐसे सीक्वल के साथ फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाएंगे.
जेलर 2 से क्या उम्मीद?
सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित, जेलर 2 में रजनीकांत पहली फिल्म की सफलता के बाद मुथुवेल पांडियन के रूप में वापसी कर रहे हैं. इस सीक्वल में कई पुराने कलाकारों के साथ-साथ एसजे सूर्या, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडु और मिथुन चक्रवर्ती जैसे नए कलाकार भी शामिल हैं. मोहनलाल और शिव राजकुमार भी इस फ्रेंचाइजी में नजर आने वाले हैं.
हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में मुथुवेल पांडियन के नए जीवन और उन परिस्थितियों की झलक मिलती है, जो उन्हें उस हिंसक दुनिया में वापस खींच लाती हैं, जिसे उन्होंने मानो पीछे छोड़ दिया था. अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूजिक फिर एक्शन की दुनिया की सैर कराएगा.