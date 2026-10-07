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रजनीकांत की 'जेलर 2' को मिला कौनसा सर्टिफिकेट, प्रीक्वल से कितना कम है रनटाइम? जानें

सुपरस्टार रजनीकांत ( Film Poster )

हैदराबाद: सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज के दिन नजदीक आ रहे हैं. जेलर 2 दशहरा के मौके पर रिलीज होगी और हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसने दर्शकों की एक्साइमेंट को और बढ़ा दिया है. बताया जा रहा है कि फिल्म में ऋतिक रोशन का भी कैमियो है. फिल्म में पहले ही कई बडे़ स्टार्स नजर आने वाले हैं और बड़ी मारकाट दिखने वाली है. अब फिल्म से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है और फिल्म का रनटाइम भी सामने आ चुका है.