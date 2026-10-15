नकली नहीं असली है सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' में बिल्डिंग ब्लास्ट वाला सीन, स्टंट डायरेक्टर का खुलासा
एक्शन डायरेक्टर ने यह भी बताया कि सेट पर सुपरस्टार रजनीकांत का व्यवहार कैसा था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 3:33 PM IST
हैदराबाद: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' आज 15 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके शुरुआती शो सुबह 6 बजे से शुरू हुए. फिल्म में एक्शन और दिल को छू लेने वाले सीन देखने को मिल रहे हैं. वहीं स्टंट और एक्शन निर्देशक चेतन डिसूजा का कहना है कि इन सीन को बनाने की प्रक्रिया में किरदारों को समझना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उन्हें शानदार ढंग से पेश करना.
एक इंटरव्यू में डी'सूजा ने रजनीकांत के साथ काम करने, निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के साथ सहयोग करने और फिल्म के कुछ एक्शन सीन को डिजाइन करने के बारे में बात की. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ट्रेलर में रजनीकांत के पीछे दिखाई देने वाला धमाका रियल था.
उन्होंने कहा, 'ट्रेलर में आपने रजनी सर के पीछे जो धमाका देखा है, वह असली धमाका है. हमने इसे थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है. फिल्म रिलीज होने के बाद आपको इसके पर्दे के पीछे के सीन देखने को मिलेंगे. फिल्म में सिर्फ यही धमाका नहीं, बल्कि और भी कई चौंकाने वाली बातें हैं.
डी'सूजा ने फिल्म के एक्शन और बड़े सीन को आकार देने में नेल्सन की दूरदृष्टि की सराहना की. उनके अनुसार, निर्देशक को पता होता है कि किसी सीन से उन्हें क्या चाहिए, जिसमें ऊंचाई वाले सीन का समय और संगीत का उसके अनुरूप होना भी शामिल है.
उन्होंने कहा, 'निर्देशक को अपनी इच्छाओं, सीन, संगीत और पेश करने के समय को लेकर पूरी जानकारी है. वह बिल्कुल क्लियर हैं. वह मुझे काम बताते थे और मैं उन्हें सुझाव देता था. उसी के आधार पर हम कुछ नया तैयार करते थे'.
रजनीकांत के लिए एक्शन कैसे डिजाइन किया जाता है
लेकिन डी'सूजा के लिए, रजनीकांत के लिए एक्शन डिजाइन करना केवल हर लड़ाई को सीन बनाने तक सीमित नहीं था. दृश्यों की योजना चरित्र को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिसमें न्यूनतम हलचल के माध्यम से एक असाधारण प्रभाव पैदा करने पर जोर दिया गया था.
उन्होंने बताया, 'सबसे पहले, हमने लड़ाई के सीन को कैरेक्टर के आधार पर ही डिजाइन किया है. उसी के अनुसार वह लड़ रहा है. हमारा विचार है कि कम से कम हलचल के साथ बड़ी-बड़ी चीजें दिखाई जाएं'.
एक्शन डायरेक्टर ने यह भी याद किया कि रजनीकांत का सेट पर व्यवहार बेहद सहज था. अपनी कद-काठी के बावजूद, सुपरस्टार यह सुनिश्चित करते थे कि एक्शन सही ढंग से हो रहा है या नहीं और टीम को किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं.
डी'सूजा ने कहा, 'जब मैं कुछ समझा रहा होता था, तो स्टंटमैन रजनी सर मुझसे पूछते थे, 'क्या मैं ठीक से कर रहा हूं? क्या आपको मेरी तरफ से कुछ बदलाव की जरूरत है?' इतने बड़े शख्स का ऐसा कहना बहुत सुकून देता है. उनके लिए बड़े-छोटे का कोई मतलब नहीं है, वे सभी को बराबर मानते हैं'.
चेतन डिसूजा कौन हैं?
चेतन डिसूजा एक एक्शन डायरेक्टर, स्टंट डिजाइनर और फाइट कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने कई भारतीय फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्मों में आवेशम , बघीरा, मैक्स, भैरथी रानागल और किंगडम जैसी फिल्में शामिल हैं, जो एक्शन की विभिन्न शैलियों में उनके कौशल को दर्शाती हैं. उन्हें जेलर 2 के एक्शन डायरेक्टर के रूप में भी श्रेय दिया जाता है.
फिल्म सेट से परे, डी'सूजा ने सीएफ एक्शन डिजाइन किया, जो एक्शन डिजाइन और स्टंट में स्पेशलाइजेशन रखने वाली टीम है. वे बेंगलुरु स्थित मूवमेंट और एक्शन ट्रेनिंग सेंटर, चाओस फैक्टरी के सह-संस्थापक भी हैं. उनके पास दो दशकों से अधिक का मार्शल आर्ट का अनुभव है.