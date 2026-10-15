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नकली नहीं असली है सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' में बिल्डिंग ब्लास्ट वाला सीन, स्टंट डायरेक्टर का खुलासा

'जेलर 2' ( Poster )

हैदराबाद: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' आज 15 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके शुरुआती शो सुबह 6 बजे से शुरू हुए. फिल्म में एक्शन और दिल को छू लेने वाले सीन देखने को मिल रहे हैं. वहीं स्टंट और एक्शन निर्देशक चेतन डिसूजा का कहना है कि इन सीन को बनाने की प्रक्रिया में किरदारों को समझना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उन्हें शानदार ढंग से पेश करना.

एक इंटरव्यू में डी'सूजा ने रजनीकांत के साथ काम करने, निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के साथ सहयोग करने और फिल्म के कुछ एक्शन सीन को डिजाइन करने के बारे में बात की. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ट्रेलर में रजनीकांत के पीछे दिखाई देने वाला धमाका रियल था.