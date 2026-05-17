क्या सच में विजय के CM बनने से 'थलाइवा' को हुई जलन? रजनीकांत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मुझे हैरानी और...
रजनीकांत ने मुख्यमंत्री विजय से जलन की बात से इनकार किया है. साथ एमके स्टालिन से मुलाकात पर हुई आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 17, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबाद: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने रविवार (17 मई) को मीडिया से बात की और उन सभी अफवाहों पर सफाई दी तो उनसे जोड़ी जा रही थी. उन्होंने हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से जुड़ी आलोचनाओं और राजनीतिक नेताओं के साथ अपने संबंधों को लेकर चल रही गलतफहमियों को दूर किया. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और मौजूदा मुख्यमंत्री विजय से जुड़ी भी गलतफहमियां शामिल हैं.
'थलाइवा' ने अपने पोएस गार्डन आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दिग्गज अभिनेता ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से जवाब देने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चल रही कई बातों को अब सच माना जाने लगा था.
रजनीकांत ने साफ किया कि चुनाव नतीजों के बाद स्टालिन के साथ उनकी मुलाकात पूरी तरह से दोस्ती पर आधारित थी और इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं था. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच करीब चार दशकों से गहरा रिश्ता रहा है.
VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: Veteran actor Rajinikanth says, " vijay becoming chief minister after defeating two powerful alliances in tamil nadu has not made me jealous, but extremely happy."— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2026
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/m5Y8CJsihh
उन्होंने कहा, 'चुनाव नतीजों के बाद, मैं स्टालिन से मिला. इस पर कुछ लोगों ने मेरी आलोचना की. स्टालिन 38-40 सालों से मेरे दोस्त हैं. हमारी दोस्ती राजनीति से परे है. लोकतंत्र में जीत और हार आम बात है. फिर भी, मुझे थोड़ा बुरा लगा कि स्टालिन हार गए. इसलिए मैं एक दोस्त के तौर पर उनसे मिला.'
उन्होंने कहा, 'इस पर कुछ लोगों ने कहा कि रजनीकांत वहां यह चर्चा करने गए थे कि विजय को मुख्यमंत्री बनने से कैसे रोका जाए. ऐसी स्थिति में, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि रजनीकांत इतने घटिया इंसान नहीं हैं. यह बात साफ हो जानी चाहिए.'
एक्टर ने उन दावों पर भी जवाब दिया कि विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन्हें ठीक से बधाई नहीं दी. उन्होंने कहा, "यह कहा गया था कि मैंने एयरपोर्ट पर विजय को बधाई नहीं दी. जैसे ही वह जीते, मैंने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपनी बधाई पोस्ट कर दी थी. मैं राजनीति में नहीं हूं. मैं पहले ही राजनीति छोड़ चुका हूं. जब मैं राजनीति में ही नहीं हूं, तो मुझे उनसे जलन क्यों होगी? जिसके नसीब में जो लिखा है, वह होकर रहेगा और जो नहीं लिखा, वह नहीं होगा.'
रजनीकांत ने विजय की राजनीतिक सफलता की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'मेरे और विजय के बीच 25 साल का जेनरेशन गैप है. यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं. अगर मैं अपनी तुलना विजय से करूं, तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं है. अगर विजय अपनी तुलना मुझसे करें, तो यह उनके लिए अच्छा नहीं है. मैंने उन्हें बचपन से देखा है. उनके सीएम बनने पर मुझे उनसे जलन क्यों होगी?'
उन्होंने आगे कहा, '52 साल की उम्र में उन्होंने एमजीआर या एमटीआर से भी ज्यादा हासिल किया है. फिल्म इंडस्ट्री से आकर, उन्होंने अकेले ही ताकतवर पार्टियों और बीजेपी को हराया है. मुझे उनसे जलन नहीं है, बल्कि मुझे हैरानी और खुशी, दोनों का मिला-जुला एहसास हो रहा है. मैं उनकी तारीफ करता हूं. इसलिए, जलन का तो कोई सवाल ही नहीं है. लोगों को विजय से बहुत उम्मीदें हैं. मुझे यकीन है कि वे उन उम्मीदों को पूरा करेंगे. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं.'