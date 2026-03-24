'धुरंधर 2' देख रजनीकांत ने आदित्य धर को बताया बॉक्स ऑफिस का बाप, डायरेक्टर ने कहा- सर आपसे ही सीखा है
आदित्य धर ने धुरंधर 2 की तारीफ में रजनीकांत का दिल से आभार व्यक्त किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 10:27 AM IST
हैदराबाद: धुरंधर: द रिवेंज की तारीफ में अब एक और नाम जुड़ गया है. इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत ने भी धुरंधर 2 देख ली है. धुरंधर 2 देखने के बाद रजनीकांत से रहा नहीं गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए. रजनीकांत ने धुरंधर 2 की तारीफ अपने एक्स हैंडल पर आकर की है. रजनीकांत के मुंह से धुरंधर 2 की तारीफ सुन मेकर्स का दिन बन गया है. फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने रजनीकांत का आभार व्यक्त किया और उन्होंने अपनी प्रेरणा बताया. आदित्य धर ने धुरंधर 2 की तारीफ में रजनीकांत का दिल से आभार व्यक्त किया है.
धुरंधर 2 देख क्या बोले रजनीकांत?
रजनीकांत ने बीती रात धुरंधर 2 की देखी और रात को ही अपना एक्स अकाउंट खोला और फिल्म की तारीफ में लिखा, क्या फिल्म है धुरंधर 2, आदित्य धर बॉक्स ऑफिस का बाप, रणवीर सिंह और फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू को बधाई हो, हर हिंदुस्तानी के लिए देखने वाली फिल्म, जय हिंद'. रजनीकांत के इस एक्स पोस्ट से जाहिर होता है कि वह धुरंधर 2 देखने के बाद कितने इंप्रेस हुए हैं. वहीं, रजनीकांत की तारीफ का आभार जताते हुए धुरंधर 2 के डायरेक्टर आदित्य धर ने थलाइवा के पोस्ट पर क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं.
Sir, we’ve all grown up measuring “entertainment” with just one benchmark, YOU. ❤️⁰Making us whistle, laugh, cry and feel larger than life for decades and still doing it with the same swag and grace, that’s pure magic.— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) March 23, 2026
So for you to call Dhurandhar 2 a “must watch” feels like…
आदित्य धर ने क्या कहा..?
धुरंधर 2 की तारीफ में रजनीकांत के शब्दों पर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने लिखा है, सर, हम आपको देखकर बढ़ हुए हैं, आप बेंचमार्क हैं. आपने सीटियां, हंसी, रोना, और जिंदगी में बहुत कुछ फील कराया है. दशकों से आप हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं. आज भी आप में वही ग्रेस और एनर्जी नजर आती है. जैसा कि आप कह रहे हैं कि धुरंधर 2 देखने लायक फिल्म है, तो इन शब्दों से ऐसी फील आ रही है, जैसे लाइफ में एक सुपरस्टार मोमेंट फील हो रहा है. आपके शब्द सिर आंखों पर सर, यह सीधे मेरे दिल को छू रहे हैं. जय हिंद.
धुरंधर 2 के बारे में
आदित्य धर ने फिल्म धुरंधर का डायरेक्शन किया है, जो बीती 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. वहीं, बीती 19 मार्च को धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाका मचा दिया है. फिल्म ने चार दिनों में वर्ल्डवाइड 750 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अहम रोल में हैं.