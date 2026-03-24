ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' देख रजनीकांत ने आदित्य धर को बताया बॉक्स ऑफिस का बाप, डायरेक्टर ने कहा- सर आपसे ही सीखा है

'धुरंधर 2' देख रजनीकांत ने आदित्य धर को बताया बॉक्स ऑफिस का बाप ( IANS/POSTER )