ETV Bharat / entertainment

47 साल बाद, रजनीकांत और कमल हासन एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर...'हीरो कौन'?

निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार ने वो कर दिखाया जिसका इंतज़ार पिछले 5 दशकों से हो रहा था. आगामी फिल्म 'KH x RK' का पहला प्रोमो जारी.

KH x RK Promo
रजनी और कमल की फिल्म KH x RK में रेट्रो स्वैग. (फोटो: फिल्म पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 3:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : लगभग आधी सदी (47 साल) के लंबे इंतजार के बाद, दक्षिण भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े महानायक रजनीकांत और कमल हासन एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं. इस फिल्म का नाम अभी नहीं बताया गया है. फिलहाल इस मेगा-प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से 'KH x RK' नाम दिया गया है.

शनिवार को इस फिल्म के निर्माताओं ने इसका पहला प्रोमो वीडियो जारी किया. इस प्रोमो वीडियो में एक जबरदस्त रेट्रो और गैंगस्टर-स्टाइल थीम दिखाई गई है. वीडियो की शुरुआत काफी मजेदार अंदाज में होती है, जहां निर्देशक नेल्सन को एक गलियारे में घबराहट के साथ चलते हुए देखा जा सकता है. वे इस उलझन में नजर आते हैं कि उन्हें पहले रजनीकांत के कमरे में जाना चाहिए या कमल हासन के.

ठीक उसी समय, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर अपनी एक अलग दुविधा के साथ वहां आते हैं. वे नेल्सन से पूछते हैं कि उन्हें फिल्म के संगीत के लिए कौन सा 'राग' चुनना चाहिए. अपनी दो उंगलियां दिखाते हुए, अनिरुद्ध नेल्सन को "संदेह होने पर कोई एक चुन लें" वाला क्लासिक तरीका अपनाने का सुझाव देते हैं.

अनिरुद्ध को फैसला लेने में मदद करने के बाद, नेल्सन इसी ट्रिक का इस्तेमाल अपनी बड़ी उलझन सुलझाने के लिए करते हैं. यानी दोनों दिग्गजों में से किसी एक को चुनने के लिए. इसके बाद एक मजेदार मोंटाज (दृश्यों का सिलसिला) आता है, जिसमें नेल्सन दोनों अभिनेताओं को तैयार होने में मदद करते हुए दिखाई देते हैं.

वे मजाकिया अंदाज में उनके सामान और कपड़ों को आपस में मिला देते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा करते हैं कि एक खास जूता रजनीकांत का है, जिससे दोनों सितारे साफ तौर पर चिढ़ते हुए नजर आते हैं.

इसके बाद प्रोमो का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है. वीडियो में बेहद नाटकीय अंदाज में कमल हासन और रजनीकांत के स्टाइलिश लुक का खुलासा होता है. दोनों सितारे फुल-लेंथ लेदर जैकेट पहने नजर आ रहे हैं, जो एक जबरदस्त रेट्रो गैंगस्टर वाइब दे रहा है. वे पूरे टशन के साथ एक अंधेरे गैरेज में खड़ी कार की ओर बढ़ते हैं. कमल हासन ड्राइवर की सीट संभालते हैं जबकि रजनीकांत उनके बगल में बैठते हैं। यह क्लिप एक दमदार मोड़ पर खत्म होती है जब दोनों नेल्सन की ओर मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं, "हीरो कौन है?"

इससे पहले, निर्माताओं ने फिल्म का एक पोस्टर जारी किया था. इस पोस्टर का डिज़ाइन 'विंटेज' लुक वाला था, जिसमें लेदर जैकेट पहने दो पुरुषों के हाथ दिखाए गए थे. उनके हाथों में सोने की घड़ी और एक अंगूठी नजर आ रही थी, जो उनके क्लासिक "रेट्रो स्वैग" (पुराने दौर के टशन) की ओर इशारा कर रही थी. पोस्टर पर टैगलाइन लिखी थी- "कुछ लोग नियम बनाते हैं, कुछ लोग राज करते हैं."

कमल हासन और रजनीकांत को आखिरी बार 1979 की फिल्म 'अलाउद्दीनम अल्भुथा विलक्कुम' में एक साथ देखा गया था. इससे पहले उन्होंने 'अपूर्व रागंगल', 'अवरगल', 'मुंद्रू मुदिचू' और 'पतिनारु वयथिनिले' जैसी क्लासिक फिल्मों में भी स्क्रीन साझा की है. कमल हासन और रजनीकांत ने 1985 में बनी हिंदी फिल्म 'गिरफ्तार' में एक साथ काम किया था. हालांकि, इस फिल्म में दोनों के एक साथ कोई दृश्य नहीं थे.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

RAJINIKANTH KAMAL HAASAN MOVIE
रजनीकांत और कमल हासन की मूवी
रजनी और कमल हासन
RAJINIKANTH KAMAL HAASAN REUNION
KH X RK PROMO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.