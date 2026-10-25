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मेहरानगढ़ में लोकसंगीत और आधुनिक धुनों का संगम, RIFF की शाम में सजे सुरों के रंग

मेहरानगढ़ के जनाना कोर्टयार्ड में RIFF ( ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : मेहरानगढ़ दुर्ग में चल रहे राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (RIFF) के तीसरे दिन शनिवार शाम जनाना कोर्टयार्ड में संगीत की विभिन्न परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला. 'स्ट्रिंग्स एंड बीट्स' के तहत राजस्थान की पारंपरिक लोकधुनों, युवा लोक कलाकारों की प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय संगीत शैलियों को एक मंच पर प्रस्तुतियां हुईं. कार्यक्रम में एक तरफ कामायचा जैसे पारंपरिक वाद्य और मांगणियार संगीत की विरासत नजर आई तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक संगीत, फंक और अमेरिकी रूट्स म्यूजिक जैसी शैलियां थी. स्कॉटलैंड के पारंपरिक संगीत, अमेरिकी रूट्स म्यूजिक और फंक संगीत तक की विविधता शामिल रही. राजस्थान की पारंपरिक लोकधुनों से अलग संगीत शैलियों को एक ही मंच पर स्थान देना RIFF की अंतरराष्ट्रीय पहचान का अहम हिस्सा है.

युवा लोक कलाकारों ने दिखाई परंपरा को आगे बढ़ाने की ताकत : कार्यक्रम की 'फोक फ्यूचर्स' प्रस्तुति का उद्देश्य राजस्थान की लोकसंगीत परंपराओं को आगे बढ़ा रहे युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना था. इसमें मांगणियार समुदाय के घेवर खान, फेरोज खान और दर्रे खान जैसे कलाकारों ने कमायचा से लोक संस्कृति से रूबरू से करवाया. शनिवार के कार्यक्रम में पोलैंड की गायिका और बहुवाद्य कलाकार कैरोलिना चिचा और राजस्थानी लोकगायिका अनीता डांगी की जोड़ी ने अद्भुत प्रस्तुति दी. दोनों ने अपने-अपने गीतों के माध्यम से पारिवारिक संवेदनाओं का गायन से चित्रण किया. इनके अलावा स्कॉटलैंड के संगीतकार माइकल मैकगोल्ड्रिक, डोनाल्ड शॉ और सोरेन मैक्लीन ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. इन कलाकारों की संगीत शैलियां अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हैं, लेकिन इस मंच पर एक नजर आईं.