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मेहरानगढ़ में RIFF की आखिरी रात लोक संगीत और वैश्विक सुरों के नाम, जसवंत थड़ा पर हुआ समापन

रिफ में प्रस्तुति देते कलाकार ( ईटीवी भारत )

जोधपुर : मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (RIFF) 2026 की रविवार रात संगीत की विविध परंपराओं और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के नाम रही. शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस पांच दिवसीय महोत्सव में रविवार को दिनभर विभिन्न कार्यक्रम हुए. शाम को जसवंत थड़ा में चांदनी के बीच 'मूनराइज' कार्यक्रम और रात को मेहरानगढ़ के जनाना कोर्टयार्ड में 'इनसाइट्स' के तहत प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ.

देर रात 'रिफ रस्ल' में अलग-अलग संगीत परंपराओं के कलाकारों ने एक मंच ही साझा किया. आधी रात के बाद भी यह दौर चला. सुबह का आगाज जसवंत थड़ा पर मनप्रीत सिंह के गायन से हुआ, सिंह ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी. सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे रिफ के 20वें संस्करण का समापन हो गया. महोत्सव में संगीत को केवल मंचीय प्रस्तुति तक सीमित रखने के बजाय ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया जाता है.