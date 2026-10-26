मेहरानगढ़ में RIFF की आखिरी रात लोक संगीत और वैश्विक सुरों के नाम, जसवंत थड़ा पर हुआ समापन
सोमवार सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक 'J RIFF Dawns' कार्यक्रम में मनप्रीत सिंह की भावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया.
Published : October 26, 2026 at 10:07 AM IST
जोधपुर : मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (RIFF) 2026 की रविवार रात संगीत की विविध परंपराओं और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के नाम रही. शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस पांच दिवसीय महोत्सव में रविवार को दिनभर विभिन्न कार्यक्रम हुए. शाम को जसवंत थड़ा में चांदनी के बीच 'मूनराइज' कार्यक्रम और रात को मेहरानगढ़ के जनाना कोर्टयार्ड में 'इनसाइट्स' के तहत प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ.
देर रात 'रिफ रस्ल' में अलग-अलग संगीत परंपराओं के कलाकारों ने एक मंच ही साझा किया. आधी रात के बाद भी यह दौर चला. सुबह का आगाज जसवंत थड़ा पर मनप्रीत सिंह के गायन से हुआ, सिंह ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी. सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे रिफ के 20वें संस्करण का समापन हो गया. महोत्सव में संगीत को केवल मंचीय प्रस्तुति तक सीमित रखने के बजाय ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया जाता है.
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शरद चांदनी में सजे सुर, जसवंत थड़ा में हुआ समापन : रविवार शाम पांच बजे से 6:15 बजे तक जसवंत थड़ा में 'मूनराइज' कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस ऐतिहासिक स्मारक की पृष्ठभूमि में संगीत की प्रस्तुतियों ने RIFF के कार्यक्रमों को एक अलग आयाम दिया. रविवार शाम 6:45 बजे से मेहरानगढ़ के जनाना कोर्टयार्ड में 'इनसाइट्स' कार्यक्रम निर्धारित था. इसमें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संगीत परंपराओं से जुड़े कलाकारों की प्रस्तुतियां कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहीं. रविवार के कार्यक्रम में सितार वादक अंबी सुब्रमण्यम, फिनलैंड की संगीतकार एमिलिया लाजुनेन, राजस्थानी लोक कलाकार आसिन खान लंगा, एस्टोनियाई जोड़ी पूलुलुप और अन्य कलाकार शामिल थे.
आधी रात को 'रिफ रस्टल' में संगीत का संगम : रविवार रात 10:45 बजे से जनाना कोर्टयार्ड में 'रिफ रस्ल' का आयोजन हुआ. यह RIFF की उन विशेष प्रस्तुतियों में शामिल है, जिनमें महोत्सव में भाग लेने वाले विभिन्न कलाकार एक साथ आकर संगीत का नया रूप रचते हैं. शरद पूर्णिमा की रात की रोशनी ने इसे नया रंग दिया. इस वर्ष कोलंबियाई संगीतकार किला बिटमेकर और ऑस्ट्रेलियाई-आदिवासी मूल के फिलिपिनो-मुर्रावारी कलाकार डॉबी को इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया. संगीतकार एवं पियानोवादक मर्लिन डिसूजा के सहयोग से इस प्रस्तुति में राजस्थानी ढोल वादकों, खड़ताल और ढोलक के कलाकारों सहित विभिन्न संगीत परंपराओं के कलाकारों को शामिल किया गया.
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सोमवार सुबह सूर्योदय के साथ विदाई : पांच दिवसीय जोधपुर RIFF 2026 का समापन सोमवार सुबह जसवंत थड़ा में हुआ. सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक 'J RIFF Dawns' कार्यक्रम में मनप्रीत सिंह की भावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया. जोधपुर RIFF का उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक संगीत विरासत को संरक्षित करने के साथ उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है. इसके तहत ही मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में राजस्थानी मांगणियार, लंगा और अन्य लोक परंपराओं के कलाकारों को देश-विदेश के संगीतकारों के साथ प्रस्तुति देने का अवसर मिलता है.