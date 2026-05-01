Raja Shivaji X Reviews: सलमान खान के कैमियो ने चुराई सारी लाइमलाइट, दर्शकों को 'मास एंटरटेनर' लगी रितेश देशमुख की फिल्म
रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' आज रिलीज हो गई है. आइए जानें फिल्म को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 12:54 PM IST
हैदराबाद: रितेश देशमुख की मुख्य भूमिका वाली ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज होते ही, दर्शकों ने तुरंत एक्स ( पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जाकर फिल्म के बारे में अपनी पहली प्रतिक्रियाएं साझा करना शुरू कर दिया, जिससे इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह और चर्चा का माहौल बन गया है.
दर्शकों के शुरुआती रिएक्शन से पता चल रहा है कि फिल्म बहुत इंटेंस और इमोशनल करने वाला एक्सपीरियंस दे रही है. कई ऐसे फैंस हैं, जिन्होंने इसे शुरू से आखिर तक थ्रिलिंग बताया, और रितेश देशमुख के छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की है. फीडबैक के मुताबिक, फिल्म में इमोशन, उनकी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार एक्सप्रेशन और लगातार इंटेंसिटी एक गहरा छाप छोड़ रही है.
सलमान खान और रितेश देशमुख के अलावा दर्शकों द्वारा सराही गई एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस संजय दत्त की है, जिन्होंने एक जबरदस्त विलेन, अफजल खान का किरदार निभाया है. उनके अभिनय को बेहद दमदार और हावी बताया गया है. शिवाजी और अफजल खान के बीच की टक्कर को खास तौर पर फिल्म के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक माना गया है.
एक्स हैंडल यूजर्स रिएक्शन
एक फैन ने फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है. फिल्म में सलमान खान के कैमियो के बारे में बात करते हुए फैन ने लिखा है, 'राजा शिवाजी' में सलमान खान, जिवा महाला के रूप में. रितेश देशमुख ने इस फिल्म में सलमान खान की जबरदस्त 'स्क्रीन प्रेजेंस' को सचमुच उभारकर दिखाया है. क्या जबरदस्त 'कैमियो' है.'
#SalmanKhan as JIVA MAHAL in #RajaShivaji 🔥🗡️— Mohammed Sohail ♐ (@ItsSohailM) May 1, 2026
Ritesh Deshmukh really brings out Salman Khan's INTENSE SCREEN PRESENCE in this one..💥💥⚡
What a FIERY CAMEO..!!! 👏🏼👏🏼🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Dfu4LdFkeR
Man, just saw the cameo… what a powerful visual! 🔥 What a look pure iconic stuff by @BeingSalmanKhan.— BeingXSohail (@BeingSohail__) April 30, 2026
As Jiva Mahala in #RajaShivaji… absolutely loved it!
Theatres are going to explode with whistles & claps! #SalmanKhan pic.twitter.com/6NAlaTaMaj
Ritesh has never disappointed—every time he brings Bhai for a cameo, it turns into a moment.— Being Krishna 🚬 (@DevilBoy2712) April 30, 2026
Just saw this one… what a powerful visual! 🔥 What a look—pure iconic aura by Salman Khan as Jiva Mahala in #RajaShivaji.
This isn’t just a cameo… it’s a full-on theatre… pic.twitter.com/F9fXpSZRVu
एक और यूजर ने सलमान खान के कैमियो की तारीफ करते हुए लिखा है, 'यार, अभी-अभी वो कैमियो देखा... क्या जबरदस्त नजारा था. क्या लुक था, सलमान खान का एकदम आइकॉनिक अंदाज. 'राजा शिवाजी' में 'जिवा महाला' के रूप में. मुझे तो यह बेहद पसंद आया. थिएटर सीटियों और तालियों की गूंज से गूंज उठेंगे.'
Oh Bhaisaab Salman Khan cameo in Raja Shivaji 10/10#Salmankhan #rajashivaji #riteshdeshmukh pic.twitter.com/QuINCxSmjQ— Ayan Bagwan (@ayan_sbagwan) April 30, 2026
#SalmanKhan's look for #RajaShivaji 🔥 pic.twitter.com/ViaoLQtyDf— Salman Khan FC (@BeingSalmanClub) April 30, 2026
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'रितेश ने कभी निराश नहीं किया. हर बार जब भी वह 'भाई' को किसी कैमियो के लिए लाते हैं, तो वह एक यादगार पल बन जाता है. अभी-अभी यह देखा. क्या जबरदस्त विजुअल है. क्या लुक है - 'राजा शिवाजी' में 'जिवा महाला' के रूप में सलमान खान का अंदाज एकदम आइकॉनिक है. यह सिर्फ एक कैमियो नहीं है, यह तो थिएटर में एक पूरा जश्न है—सीटियां, तालियां और जबरदस्त दीवानगी की पूरी गारंटी.'
#RajaShivaji - First Review – ⭐⭐⭐⭐ /5 🤯🔥— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) April 27, 2026
This film is a complete goosebumps experience.
Riteish Deshmukh is absolutely brilliant as Maharaj Chhatrapati Shivaji
His screen presence, intensity, and performance are on another level every entry gives goosebumps!
Sanjay… pic.twitter.com/7qVDUNFPgd
वहशियों की सल्तनत को हिंदवी ललकार!— Manoj Muntashir Shukla (@manojmuntashir) May 1, 2026
Raja Shivaji in cinemas on 1st May 2026.
Marathi, Hindi & Telugu.#RajShivaji#जय_महाराष्ट्र #महाराष्ट्र #Maharashtra pic.twitter.com/zFjARijGxE
एक यूजर ने भाईजान की कैमियो की तारीफ करते हुए लिखा है, 'राजा शिवाजी में सुपरस्टार सलमान खान का एक जबरदस्त कैमियो. वह ऐसे दमदार कैमियो के लिए जाने जाते हैं, और पूरे सीन को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं.'
A powerful cameo by superstar Salman Khan in Raja Shivaji 💀❤️🔥— Aryavarta (@aryavarta009) May 1, 2026
He's known for such powerful cameos and lifts the entire scene to the next level ❤️ !!! pic.twitter.com/Jo6xA3VVLv
एक यूजर ने लिखा है, 'शिवाजी नहीं… शिवाजी राजे. इनका ऑरा ही कुछ अलग है. और फिर आता है सलमान खान का एक जबरदस्त कैमियो. पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल. स्क्रीन पर जैसे एनर्जी का धमाका हो गया. बिल्कुल पागलपन. एकदम एपिक वाइब्स.'
#RajaShivaji is taking MAHARASHTRA BY STORM.. turning into FULL BLOWN THEATRICAL CELEBRATION 🔥🔥🤯#SalmanKhan's HIGH VOLTAGE CAMEO making theatres erupt into whistles, cheers and non-stop appulse..👏🏼👏🏼— Mohammed Sohail ♐ (@ItsSohailM) May 1, 2026
it's a MASS HURRICANE moment!! 💥💥 pic.twitter.com/ZUDYyksvsg
“Shivaji nahi… Shivaji Raje” — the aura hits different 👑— Sagar Talkies (@SagarTalkies) May 1, 2026
And then comes a BOMBASTIC cameo by Salman Khan 💥
Pure goosebumps moment… screen just explodes with energy 🔥
Absolute madness. Total EPIC vibes!!!#SalmanKhan #RajaShivaji 🚩🔥
'राजा शिवाजी' की कास्ट
रितेश के अलावा, इस फिल्म में एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी है, जिसमें जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, भाग्यश्री, महेश मांजरेकर और बोमन ईरानी शामिल हैं. सितारों से सजी इस लाइनअप की वजह से, यह फ़िल्म अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही है.