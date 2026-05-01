Raja Shivaji X Reviews: सलमान खान के कैमियो ने चुराई सारी लाइमलाइट, दर्शकों को 'मास एंटरटेनर' लगी रितेश देशमुख की फिल्म

रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' आज रिलीज हो गई है. आइए जानें फिल्म को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Published : May 1, 2026 at 12:01 PM IST

Updated : May 1, 2026 at 12:54 PM IST

हैदराबाद: रितेश देशमुख की मुख्य भूमिका वाली ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज होते ही, दर्शकों ने तुरंत एक्स ( पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जाकर फिल्म के बारे में अपनी पहली प्रतिक्रियाएं साझा करना शुरू कर दिया, जिससे इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह और चर्चा का माहौल बन गया है.

दर्शकों के शुरुआती रिएक्शन से पता चल रहा है कि फिल्म बहुत इंटेंस और इमोशनल करने वाला एक्सपीरियंस दे रही है. कई ऐसे फैंस हैं, जिन्होंने इसे शुरू से आखिर तक थ्रिलिंग बताया, और रितेश देशमुख के छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की है. फीडबैक के मुताबिक, फिल्म में इमोशन, उनकी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार एक्सप्रेशन और लगातार इंटेंसिटी एक गहरा छाप छोड़ रही है.

सलमान खान और रितेश देशमुख के अलावा दर्शकों द्वारा सराही गई एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस संजय दत्त की है, जिन्होंने एक जबरदस्त विलेन, अफजल खान का किरदार निभाया है. उनके अभिनय को बेहद दमदार और हावी बताया गया है. शिवाजी और अफजल खान के बीच की टक्कर को खास तौर पर फिल्म के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक माना गया है.

एक फैन ने फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है. फिल्म में सलमान खान के कैमियो के बारे में बात करते हुए फैन ने लिखा है, 'राजा शिवाजी' में सलमान खान, जिवा महाला के रूप में. रितेश देशमुख ने इस फिल्म में सलमान खान की जबरदस्त 'स्क्रीन प्रेजेंस' को सचमुच उभारकर दिखाया है. क्या जबरदस्त 'कैमियो' है.'

एक और यूजर ने सलमान खान के कैमियो की तारीफ करते हुए लिखा है, 'यार, अभी-अभी वो कैमियो देखा... क्या जबरदस्त नजारा था. क्या लुक था, सलमान खान का एकदम आइकॉनिक अंदाज. 'राजा शिवाजी' में 'जिवा महाला' के रूप में. मुझे तो यह बेहद पसंद आया. थिएटर सीटियों और तालियों की गूंज से गूंज उठेंगे.'

एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'रितेश ने कभी निराश नहीं किया. हर बार जब भी वह 'भाई' को किसी कैमियो के लिए लाते हैं, तो वह एक यादगार पल बन जाता है. अभी-अभी यह देखा. क्या जबरदस्त विजुअल है. क्या लुक है - 'राजा शिवाजी' में 'जिवा महाला' के रूप में सलमान खान का अंदाज एकदम आइकॉनिक है. यह सिर्फ एक कैमियो नहीं है, यह तो थिएटर में एक पूरा जश्न है—सीटियां, तालियां और जबरदस्त दीवानगी की पूरी गारंटी.'

एक यूजर ने भाईजान की कैमियो की तारीफ करते हुए लिखा है, 'राजा शिवाजी में सुपरस्टार सलमान खान का एक जबरदस्त कैमियो. वह ऐसे दमदार कैमियो के लिए जाने जाते हैं, और पूरे सीन को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं.'

एक यूजर ने लिखा है, 'शिवाजी नहीं… शिवाजी राजे. इनका ऑरा ही कुछ अलग है. और फिर आता है सलमान खान का एक जबरदस्त कैमियो. पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल. स्क्रीन पर जैसे एनर्जी का धमाका हो गया. बिल्कुल पागलपन. एकदम एपिक वाइब्स.'

'राजा शिवाजी' की कास्ट
रितेश के अलावा, इस फिल्म में एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी है, जिसमें जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, भाग्यश्री, महेश मांजरेकर और बोमन ईरानी शामिल हैं. सितारों से सजी इस लाइनअप की वजह से, यह फ़िल्म अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही है.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : May 1, 2026 at 12:54 PM IST

