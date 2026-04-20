ETV Bharat / entertainment

'राजा शिवाजी' के ट्रेलर में दिखा मराठा साम्राज्य का शौर्य, स्वराज्य के लिए मुगलों से लोहा लेते दिखे रितेश देखमुख

'राजा शिवाजी' का हिंदी ट्रेलर आ गया है. ट्रेलर में रितेश देशमुख का रोल काफी दमदार नजर आया है. आप भी देखें ये ट्रेलर...

Raja Shivaji
'राजा शिवाजी' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रितेश देशमुख की अभिनीत और निर्देशित हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा 'राजा शिवाजी' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया. इस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट, जिसमें रितेश, जेनेलिया देशमुख, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, संजय दत्त और फिल्म के अन्य कलाकार, मौजूद थे. रितेश ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ यह ट्रेलर साझा किया है.

सोमवार, 20 अप्रैल को रितेश देशमुख ने अपने इंस्टाग्राम पर 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर अपलोड किया. उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में ट्रेलर को रिलीज किया है. इस साझा करते हुए एक्टर ने लिखा है, 'एक विरासत जिसने स्वराज्य का निर्माण किया. एक कहानी जिसने इतिहास को आकार दिया. गर्व से प्रस्तुत है राजा शिवाजी का ट्रेलर. हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित. राजा शिवाजी 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में. मराठी, हिंदी और तेलुगु.'

'राजा शिवाजी' का हिंदी ट्रेलर
2 मिनट 59 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत शिवाजी के बचपन से होती है, जिसका किरदार रितेश देशमुख के बेटे राहिल ने निभाया है. वह मुगलों के बारे में चर्चा करते हुए दिखते हैं. इसके बाद राजा शिवाजी के किरदार में रितेश देशमुख की एंट्री होती है, जो दुश्मनों पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं. ट्रेलर में शिवाजी का उन हमलावरों के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को तबाह करने की कोशिश की.

ट्रेलर में जेनेलिया की भी झलक दिखाई गई है, जो शिवाजी महाराज की पत्नी का किरदार निभा रही हैं. विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और भाग्यश्री अपने-अपने किरदार में काफी दमदार नजर आ रहे हैं. ट्रेलर मे मराठों, मुगलों और बीजापुर सल्तनत के आदिल शाह के बीच हुए टकराव को दिखाया गया है. रितेश देशमुख का किरदार दुश्मनों से मराठा गौरव की रक्षा करने का प्रण लेता है, चाहे वे आदिल शाह हों या मुगल.

'राजा शिवाजी' के स्टार कास्ट
फिल्म में साईं बाई के रूप में जेनेलिया देशमुख, अफजल खान के रूप में संजय दत्त, संभाजी शाहजी महाराज (शिवाजी महाराज के भाई) के रूप में अभिषेक बच्चन, बड़ी बेगम (आदिलशाह की पत्नी) के रूप में विद्या बालन, शाहजी राजे भोसले के रूप में सचिन खेडेकर, जीजाबाई के रूप में भाग्यश्री, शाहजहां के रूप में फरदीन खान, पंत के रूप में जीतेंद्र जोशी, आदिलशाह के रूप में अमोल गुप्ते समेत कई कलाकार शामिल हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी एक अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं. फिलहाल रितेश देशमुख की यह फिल्म 1 मई को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में विश्वभर में रिलीज होने वाली है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

RAJA SHIVAJI
RAJA SHIVAJI TRAILER RELEASE
RITEISH DESHMUKH
GENELIA DESHMUKH
RAJA SHIVAJI TRAILER RELEASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.