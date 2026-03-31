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'मराठों के मुकद्दर में या तो मौत लिखी है या गुलामी': 'राजा शिवाजी' का फर्स्ट लुक टीजर जारी, रितेश की फिल्म में दमदार किरदार में दिखें ये स्टार

जियो स्टूडियो और मुंबई फिल्म कंपनी ने 'राजा शिवाजी' का वो फर्स्ट लुक टीजर रिलीज कर दिया है जिसका बेसब्री से इंतजार था. 'राजा शिवाजी' का टीजर 31 मार्च को रिलीज हुआ. एक्टर रितेश देशमुख, जो टाइटल रोल निभा रहे हैं, ने फिल्म को डायरेक्ट भी किया है.

हैदराबाद: रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल ड्रामा 'राजा शिवाजी' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. मेकर्स ने आज, 31 मार्च को 'राजा शिवाजी' का फर्स्ट लुक टीजर जारी किया है. इसमें रितेश देशमुख के साथ-साथ सभी स्टार कास्ट की पहली झलक देखने को मिली है. सितारों से सजी यह फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में धमाल मचाने उतरेगी.

मंगलवार को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर 'राजा शिवाजी' का फर्स्ट लुक टीजर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'उस जमीन के लिए जिसने योद्धाओं को तैयार किया, उस विश्वास के लिए जो कभी डगमगाया नहीं, उस स्वराज्य के सपने के लिए जो हर दिल में बसा… छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ, हम गर्व से राजा शिवाजी — भारत के सबसे महान योद्धा राजा का पहला लुक टीजर जारी कर रहे हैं. हमारे राजा, हमारा गर्व, हमारी विरासत, डायरेक्टर रितेश विलासराव देशमुख. राजा शिवाजी 1 मई 2026 को मराठी, हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में.'

2 मिनट 31 सेकेंड के टीजर में रितेश को मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी के रूप में मुगलों से लड़ते हुए दिखाया गया है. उनकी स्टार वाइफ जेनेलिया देशमुख, फिल्म में उनकी पत्नी, साईबाई का रोल निभा रही हैं. जबकि संजय दत्त- अफजल खान, अभिषेक बच्चन- संभाजी शाहजी भोसले और महेश मांजरेकर- लखुजी जाधव का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं.

विद्या बालन, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, ​​भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते भी इस टीम का हिस्सा हैं. फर्स्ट लुक टीजर में मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ी गई लड़ाइयों की एक झलक दिखाई गई है.

राजा शिवाजी महाराष्ट्र दिवस के मौके पर 1 मई को मराठी, हिंदी और तेलुगु में दुनिया भर में रिलीज होगी. इसे जियो स्टूडियोज़ प्रेजेंट कर रहा है. ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. अजय-अतुल ने फिल्म में संगीत दिया है.