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'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: महाराष्ट्र दिवस पर रितेश देशमुख की फिल्म ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, पहले ही दिन छाप डाले इतने नोट

'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. यह पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करने में कामयाब रही है.

Raja Shivaji
'राजा शिवाजी' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 11:29 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल ड्रामा 'राजा शिवाजी' 1 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान के कैमियो ने चार चांद लगाने का काम किया है. हर कोई 'भाईजान' के कैमियो की तारीफ कर रहा है. फिल्म की दमदार कहानी, अभिनय और डायलॉग ने सभी का दिल छूआ है. इसी वजह से यह पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करने में कामयाब रही है.

'राजा शिवाजी' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक शुरुआत की है. यह महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रितेश देशमुख अभिनीत और निर्देशित इस फिल्म ने पहले ही दिन डबल डिजिट में कमाई करके धूम मचा दी है.

सैकनिल्क रिपोर्ट के अनुसार, 'राजा शिवाजी' ने पहले दिन यानी पहले शुक्रवार को 6,192 शो के लिए 11.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं, इसने 13.51 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. इसमें हिंदी मार्केट से 3.35 करोड़ रुपये और मराठी वर्शन से 8 करोड़ रुपये शामिल हैं.

सैकनिल्क के मुताबिक, 'राजा शिवाजी' ने अकेले अपने मराठी वर्शन में 8.00 करोड़ रुपये की कमाई करके, इस भाषा में रितेश देशमुख की किसी भी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड आराम से बना लिया है.

रितेश देशमुख ने लगातार मराठी सिनेमा के स्तर को ऊपर उठाया है, लेकिन 'राजा शिवाजी' के साथ उनकी नई फिल्म ने तो इस स्तर को बिल्कुल ही एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है. अगर आप उनके पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो 'मौली' और 'लाई भारी' जैसी फिल्मों को बहुत बड़ी सफलता माना गया था, जिन्होंने रिलीज के पहले ही दिन क्रमशः 3.25 करोड़ और 3.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. यहां तक कि उनकी 2022 की हिट फिल्म 'वेद' ने भी सिनेमाघरों में अपनी शुरुआत 2.25 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ की थी.

रिलीज़ से पहले ही, 'राजा शिवाजी' ने एडवांस बुकिंग से कुल 5.14 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. इसमें से, लगभग 4.25 करोड़ रुपये (नेट 3.60 करोड़ रुपये) की कमाई अकेले इसके मराठी वर्शन से हुई थी. इसके साथ ही, इस फ़िल्म ने 'सैराट' और 'टाइमपास 2' के लंबे समय से चले आ रहे पहले दिन की कमाई के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया. इन दोनों फ़िल्मों ने अपने रिलीज के पहले दिन अनुमानित 3.60 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की थी.

रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. 2019 में रिलीज़ हुई 'मणिकर्णिका' ने पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये कमाए थे.

दूसरे मराठा साम्राज्य के हिस्टोरिकल फ़िल्मों की बात करें तो, ओम राउत और अजय देवगन की 'तान्हाजी' (2020) ने पहले दिन बॉक्स ऑफ़िस पर 15.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन लक्ष्मण उतेकर और विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' का रहा है, जो 2025 में रिलीज हुई थी. 'छावा' का पहले दिन का कलेक्शन 33.50 करोड़ रुपये था.

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