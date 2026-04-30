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वायरल रील पर बेइज्जत हुए तो बोले राहुल रॉय- 'अगर हो सके तो काम दे दो', 'आशिकी' स्टार को मिला बॉलीवुड से सपोर्ट

चुप्पी तोड़ते हुए राहुल ने खुलकर स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने खुलासा किया कि वह फिलहाल चल रहे कानूनी मामलों से निपट रहे हैं.

Rahul Roy
वायरल रील पर बेइज्जत हुए तो बोले राहुल रॉय (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 1:05 PM IST

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हैदराबाद: अभिनेता राहुल रॉय ने आखिरकार अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चल रही चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए एक इमोशनल पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों, दृढ़ता और काम करते रहने के संकल्प पर बात की है. 'आशिकी' से पॉपुलर हुए अभिनेता के कई वीडियो वायरल होने के बाद से वह ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं, जिन पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राहुल ने खुलकर अपनी स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने खुलासा किया कि वह फिलहाल चल रहे कानूनी मामलों से निपट रहे हैं, जिनके लिए उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये समस्याएं नई नहीं हैं और 2020 में ब्रेन प्रॉब्लम से पहले भी मौजूद थीं. अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एक्टिव रहने और काम करने के उनके प्रयास मजबूरी से प्रेरित हैं.

उन्होंने लिखा, 'मैं ईमानदारी और विनम्रता से अपना काम करता हूं'. और आगे कहा कि अगर लोगों को सच में परवाह है, तो उन्हें उनका मजाक उड़ाने के बजाय वास्तविक और सम्मानजनक काम ढूंढने में मदद करनी चाहिए. उन्होंने अपने हालिया वीडियो का मजाक उड़ाने वाले ट्रोलर्स को भी लताड़ा और कहा कि ऐसी प्रतिक्रियाएं उनके बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बताती हैं.

राहुल के पोस्ट में उनके स्वास्थ्य संबंधी सफर का भी जिक्र था. ब्रेन स्ट्रोक से उबरने के बाद उन्होंने सक्रिय रहने के महत्व पर बल दिया. उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है. यह उन्हें जीवन का उद्देश्य देता है और उनके दिमाग को बिजी रखता है. उन्होंने लिखा, 'मैं जब तक जीवित रहूंगा, काम करना चाहता हूं. हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि आलोचना कभी-कभी दुख पहुंचाती है, लेकिन उन्होंने अपने संदेश का अंत दृढ़ता से करते हुए किया, "आप मुझे तोड़ नहीं सकते.

अभिनेता की इस पोस्ट को फिल्म जगत से तुरंत समर्थन मिला. कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता फराह खान ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और प्यार भेजा. अभिनेता सोनू सूद ने उन्हें "रॉक करते रहो, भाई" कहकर प्रोत्साहित किया. दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए उन्हें "सर्वश्रेष्ठ" कहा. अन्य लोगों ने भी उनका साथ दिया.

मनीष पॉल ने "प्यार और सम्मान" व्यक्त करते हुए उन्हें और अधिक सफलता की कामना की. अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने राहुल के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि लोगों को अपना काम करना चाहिए और अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करना चाहिए.

राहुल रॉय के करियर में उतार-चढ़ाव दोनों आए हैं. 1990 में आई फिल्म 'आशिकी' से वे रातोंरात स्टार बन गए थे. हालांकि, उनकी बाद की फिल्मों को वैसी सफलता नहीं मिली. फिर 2007 में 'बिग बॉस' जीतने के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली. हाल के वर्षों में, 2020 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया. तब से वे स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और धीरे-धीरे काम पर लौट रहे हैं.

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