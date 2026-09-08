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बिग बॉस के पहले विनर का आज ऐसा है हाल, कभी था बॉलीवुड का बड़ा स्टार, अब शादियों में डांस कर चला रहा घर, बीवी भी 'लापता'

बिग बॉस के इस पहले विनर की पत्नी भी आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है, जो 90 के दशक में टॉप मॉडल थी.

Rahul Roy Bigg Boss First Winner
बिग बॉस का पहला विनर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 11:14 AM IST

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हैदराबाद: बिग बॉस 20 का बीती 6 सितंबर से आगाज हो चुका है. सभी 16 कंटेस्टेंट्स घर में प्रवेश कर चुके हैं. अब उनके बीच वो सब शुरू हो गया है, जिसके लिए बिग बॉस जाना जाता है. जी हां, तू-तू-मैं-मैं, यारी-दोस्ती, ग्रुपिज्म और लड़ाई झगड़ा, लेकिन अभी किसी की भी लव स्टोरी शुरू नहीं हुई है. किस कंटेस्टेंट्स का दिल किस पर आएगा, यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा. इस बीच, बिग बॉस के पहले विनर राहुल रॉय को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. राहुल ने साल 2007 में बिग बॉस की पहली ट्रॉफी अपने नाम कर बड़ा मुकाम हासिल किया था, लेकिन उनके दिन फिर भी नहीं बदले. आज राहुल रॉय के हालात जानकर किसी को भी उन पर तरस आ जाएगा.

एक्टर के बारे में

राहुल रॉय के बारे में बता दें कि 90 के दशक में आई उनकी फिल्म आशिकी आज भी लोगों को याद है. यह एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसके गाने आज भी लोग सुन रहे हैं. फिल्म को तो लोगों का बहुत प्यार मिला, लेकिन इसके लीड स्टार राहुल रॉय वहीं के वहीं रह गये. आशिकी के बाद राहुल ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती से एक भी फिल्म नहीं चली और देखते ही देखते राहुल के फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लग गया. जेन जी को तो मालूम भी नहीं होगा कि राहुल रॉय नाम के कोई एक्टर भी बॉलीवुड में आए थे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से राहुल फिर से जनता के सामने आ पाए और मिलेनियल जनरेशन ने उन्हें आसानी से पहचान लिया, लेकिन आज एक्टर के हालात उनके फैंस से देखे नहीं जा रहे हैं.

पैसों के लिए कर रहे शादी में डांस

सोशल मीडिया की वजह से ही राहुल रॉय आज बार-बार चर्चा में आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट के चौथे पर्दे (सोशल मीडिया) की बदौलत ही उनकी मौजूदा निजी जिंदगी के बारे में पता चल रहा है. अब एक्टर ने खुलासा किया है कि वह घर चलाने के लिए अलग-अलग काम कर रहे हैं. राहुल ने बताया कि वह शादियों में डांस करके भी पैसा कमा रहे हैं. एक्टर की मानें तो वह शादियों और प्राइवेट फंक्शन में डांस करके 2 से 4 लाख रुपये कमा लेते हैं. मगर दुख की बात यह है कि जब एक्टर के डांस के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, तो उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. इस पर एक्टर का कहना है कि जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो उनकी मजबूरियों के बारे में नहीं जानते हैं.

ट्रोल करने वालो को दिया जवाब

एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया, 'मेरे भी कुछ खर्चे हैं और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है. मुझे 2020 मे ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से मुझे काम मिलना बंद हो गया. पांच साल तक काम के लिए तरसता रहा और इस दौरान मुझे जो भी छोटा-मोटा काम मिला, मैंने बेहिचक किया. मैं तो शादियों में डांस करके 2 से 4 लाख रुपये भी कमा लेता हूं, लेकिन जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझपर हंस रहे हैं, वो शायद जानते नहीं हैं कि इस काम में कितनी मेहनत है और मुझे अपना भी तो पेट पालना है.

फर्स्ट बिग बॉस विनर की फिल्में

बिग बॉस का पहला सीजन 3 नवंबर 2006 को ऑन एयर हुआ था और राहुल रॉय इसके विनर बने थे. बिग बॉस में आने से पहले राहुल रॉय का करियर खत्म हो चुका था. 90 के दशक में उन्होंने फिल्म आशिकी से डेब्यू किया था. इसके बाद वह प्यार का साया, सपने साजन के, जुनून, गुमराह, जानम, नसीब, जैसी फिल्मों में दिखे थे. पिछली बार उन्हें साल 2023 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म आगरा में देखा गया था.

एक्टर की पर्सनल लाइफ

राहुल रॉय ने राजलक्ष्मी खानविलकर से साल 2000 में शादी रचाई थी और 2014 में उनका तलाक हो गया था. राजलक्ष्मी कई विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं. साल 1999 में रिलीज हुए पंकज उदास के म्यूजिक वीडियो चुपके-चुपके में राजलक्ष्मी एक्टर जॉन अब्राहम की हीरोइन बनी थीं. इसके अलावा राजलक्ष्मी ने शाहरुख खान की फिल्म अशोका में बार गर्ल का रोल प्ले किया था. फिलहाल राजलक्ष्मी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं. उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी एक्टिव नहीं है. बता दें, राजलक्ष्मी 90 के दशक की टॉप मॉडल हुआ करती थी. राजलक्ष्मी की पहली शादी एक्टर समीर सोनी से हुई थी. समीर ने फिल्म विवाह में शाहिद कपूर के बड़े भाई और फिल्म बागवान में अमिताभ बच्चन के बेटे का रोल प्ले किया था. बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें..

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