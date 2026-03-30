राहुल अरुणोदय बनर्जी निधन: अभिनेता की पत्नी प्रियंका सरकार ने की निजता की मांग, सहकर्मियों ने की जांच की अपील
बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का तलसारी में शूटिंग के दौरान डूबने से निधन हो गया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 1:29 PM IST
कोलकाता: ओडिशा के तलसारी में शूटिंग के दौरान समुद्र में डूबने से अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी के अचानक निधन से बंगाली मनोरंजन जगत गहरे सदमे में है. अभिनेता 43 वर्ष के थे. उनके असमय निधन से परिवार, सहकर्मी और प्रशंसक शोक में डूबे हुए हैं, और कई लोग इस दुखद घटना पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई अन्य लोगों ने इस खबर से अवगत होने पर अपने ट्विटर हैंडल पर शोक व्यक्त किया.
বিশিষ্ট, তরুণ ও জনপ্রিয় অভিনেতা, রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জি হঠাৎ আর আমাদের মধ্যে নেই, এই খবর পেয়ে আমি হতচকিত, মর্মাহত ও শোকাহত।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 29, 2026
কী করে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সে আমার খুব পছন্দের অভিনেতা ও মানুষ ছিল।
তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন ও অগণিত অনুরাগীদের…
राहुल अपकमिंग टीवी प्रोजेक्ट 'भोले बाबा पर करेगा' की शूटिंग के लिए तटीय क्षेत्र गए थे. घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, समुद्र के बीचों बीच एक स्पीड बोट पर एक्शन सीक्वेंस की प्रैक्टिस चल रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शूटिंग के दौरान अचानक राहुल असहज महसूस करने लगे और उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया. कुछ ही देर बाद, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में गिर गए. कुछ सूत्रों का मानना है कि गिरने से पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा, हालांकि इसका सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है.
" a hero can be anyone. even a man doing something as simple as putting a hand on a young junior artist's shoulders to let him know that the world hadn't ended.........!!"— Aaryan Sen Gupta (@iam_aaryansg) March 29, 2026
ill always remember that day @rahuloday. 💔
Rest in peace.#RahularunodayBanerjee #Rahulbanerjee
चालक दल के सदस्यों और स्थानीय तकनीशियनों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. राहुल लगभग डेढ़ घंटे तक लापता रहे, जिसके बाद आखिरकार उन्हें ढूंढकर समुद्र से बाहर निकाला गया. उसे तुरंत पास के एक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में आपातकालीन उपचार के लिए दीघा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद, अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया.
RIP 🙏🏻 #RahulBanerjee Really Sad News. Rahul Arunoday Banerjee May His Soul Rest In Peace..🙏🏻 pic.twitter.com/qABswYWyHk— Somnath Kar (@SomnathKarActor) March 29, 2026
दीघा तटीय पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी घटना के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने इसे अप्राकृतिक मौत बताया और कहा कि जांच जारी है. अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि गोलीबारी के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे या नहीं. राहुल के शव को अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया और बाद में मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाने के लिए कांथी उपमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
इस बीच, बालासोर एसपी प्रत्युष दिबाकर ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर शूटिंग के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. उन्होंने कहा, 'तालसारी के द्वितीय भारतीय पुलिस अधिकारी को दीघा स्थित उनके समकक्ष से एक बंगाली अभिनेता की मृत्यु की सूचना मिली, जिनका शव दीघा अस्पताल में था. तालसारी और दीघा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई जांच में पता चला कि यह घटना शाम करीब 5:30 बजे हुई, जब राहुल और श्वेता मिश्रा एक टीवी सीरियल के लिए घुटनों तक पानी में डांस कर रहे थे. अचानक दोनों एक गड्ढे में गिर गए और उनकी टीम तुरंत उन्हें दीघा अस्पताल ले गई. हालांकि, अभिनेता को बचाया नहीं जा सका'.
उन्होंने आगे कहा, 'टीम ने न तो कोई सूचना दी और न ही शूटिंग के लिए कोई अनुमति प्राप्त की. तलसारी पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दीघा पुलिस के साथ सहयोग कर रही है.
बनर्जी की पत्नी और अभिनेत्री प्रियंका सरकार ने सोशल मीडिया पर एक भावपूर्ण पोस्ट लिखकर इस कठिन समय में परिवार के लिए निजता बनाए रखने का अनुरोध किया. उन्होंने लिखा कि यह उनके लिए अपार दुःख और निराशा का क्षण है और उन्होंने मित्रों और मीडियाकर्मियों से उनके निजता का सम्मान करने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी बताया कि एक बच्चा, एक माँ और प्रियजन इस क्षति से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.
राहुल बनर्जी को फिल्म 'चिरदिन तुमी जे अमर' से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने प्रियंका सरकार के साथ अभिनय किया था. बाद में दोनों ने शादी कर ली और कई बार अलग होने की खबरों के बावजूद, अपने बेटे सहज के लिए फिर से एक साथ आ गए. उनका पॉडकास्ट 'सहोज कथा' भी काफी लोकप्रिय हुआ था.
कई अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं ने यह खबर सुनकर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया. अभिनेत्री श्राबंती चटर्जी ने लिखा कि यह खबर अविश्वसनीय लग रही है. निर्माता राणा सरकार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये खबरें झूठी हों. अभिनेता जॉयजीत बनर्जी ने राहुल को एक सरल और दयालु व्यक्ति के रूप में याद किया, जिनका कोई शत्रु नहीं था. उन्होंने राहुल को छोटे भाई की तरह बताया और कहा कि उन्होंने साथ में कई यादगार पल बिताए थे.
निर्देशक पिया सेनगुप्ता ने बताया कि राहुल उनके लिए एक बच्चे की तरह थे और उन्होंने उनके काम के प्रति समर्पण की प्रशंसा की. निर्देशक जयब्रता दास ने याद किया कि उन्होंने दो दिन पहले ही फिल्म की स्क्रीनिंग के बारे में राहुल से बात की थी और बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी राहुल ने काम करने के लिए तुरंत हामी भर दी थी. अभिनेता दिगंता बागची ने कहा कि इस क्षति को शब्दों में बयान करना मुश्किल है और इसे एक अप्रत्याशित त्रासदी बताया.
कुछ लोगों ने उनकी मृत्यु से जुड़े हालातों की उचित जांच की मांग भी की. अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने सवाल उठाया कि ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है और अधिकारियों से मामले की जांच करने का आग्रह किया. कई अन्य सहकर्मियों ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा करते हुए राहुल को एक बहुमुखी अभिनेता और एक मिलनसार इंसान के रूप में याद किया.