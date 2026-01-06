ETV Bharat / entertainment

'राहु-केतु' ट्रेलर: पुलकित-वरुण ने लगाया मॉडर्न कॉमेडी का तड़का, फिर हंसा-हंसाकर लोट-पोट करेंगे 'फुकरे बॉयज'

'राहु-केतु' का ट्रेलर तीन मिनट सात सेकंड का ट्रेलर पीयूष मिश्रा की अनोखी आवाज में शुरू होता है, जो राहु और केतु के बारे में बताते हैं और एक मजेदार सफर का माहौल बना देता है. उनकी नरेशन फिल्म का लोककथाओं से कनेक्शन बताती है, जो एक ऐसी कहानी की नींव रखती है जो पारंपरिक पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेती है, लेकिन वह मॉर्डन अंदाज में सामने आती है.

'राहु-केतु' के मेकर्स ने आने वाली कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें एक ऐसी कहानी की झलक मिलती है जहां पौराणिक कहानियां आज की दुनिया की उथल-पुथल जैसी जिंदगियों से मिलती हैं. मेकर्स ने मंगलवार को राहु-केतु का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'एक कहानी, सदियों पुरानी. कहानी के दो किरदार, आधे राक्षस, आधे देवता समझदार. ट्रेलर आ गया है. नए साल में बदलेगी सबकी कुंडली की दशा और दिशा. हो जाओ तैयार राहु केतु से मिलने के लिए, 16 जनवरी 2026 से आपके करीबी सिनेमाघरों में.'

हैदराबाद: 'फुकरे' की फेमस जोड़ी पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा एक बार फिर लोगों को हंसा-हंसाकर लोट-पोट करने आ रही है. पुलकित-वरुण, विपुल विग की निर्देशित फिल्म राहु-केतु में नजर आने वाले हैं. मेकर्स ने आज, 6 जनवरी को मुंबई में एक ग्रैंड सेरेमनी में राहु-केतु का ट्रेलर लॉन्च किया. आइए जानें फिल्म का ट्रेलर कैसा है?

'राहु-केतु' दो अनाड़ी लोगों (जिनका नाम राहु और केतु है) की अजीब कहानी है. ट्रेलर के मुताबिक, वरुण राहु और पुलकित केतु का किरदार निभा रहे हैं. यह दोनों अपनी जिंदगी में ज्यादातर चीजों में नाकाम रहते हैं और उन पर हर जगह बदकिस्मती लाने का आरोप लगता है.

हालांकि, किस्मत का एक अजीब मोड़ उन्हें एक ऐसी जगह ले आता है, जहां उन्हें भ्रष्ट और बुरे लोगों को सजा दिलाने का काम सौंपा जाता है. ट्रेलर में ढेर सारी स्लैपस्टिक और जबरदस्त कॉमेडी का वादा किया गया है, जिसमें एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया का टच भी है, जो फुकरे की दुनिया से काफी मिलता-जुलता है.

ट्रेलर लॉन्च में मौजूद पीयूष मिश्रा ने 'राहु-केतु' को एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर बताया. उन्होंने यह भी कहा कि 'राहु-केतु' को सिर्फ कॉमेडी कहना गलत होगा, और यह भी बताया कि इस फिल्म में कई परतें हैं और यह समाज की कई चीजों पर व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाएगी. शालिनी पांडे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं और वह मीनू टैक्सी का रोल निभाएंगी. ट्रेलर इवेंट में पुलकित ने शालिनी के रोल की तुलना फुकरे फ्रेंचाइजी में ऋचा चड्ढा के रोल से की है.

इस कॉमेडी-ड्रामा की जान पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की केमिस्ट्री में है. डॉली की डोली और फुकरे फ्रैंचाइजी में साथ काम कर चुके ये दोनों कलाकार पर्दे पर उसी जोश के साथ लोगों को गुदगुदाने के लिए तैयार हैं. इसका अंदाजा ट्रेलर में देखा जा चुका है.

'राहु-केतु' के बारे में

'राहु-केतु' की कास्ट में पीयूष मिश्रा, शालिनी पांडे, अमित सियाल, मनु ऋषि चड्ढा, चंकी पांडे और सुमित गुलाटी जैसे कलाकार भी शामिल हैं. इस फिल्म को विपुल विग ने निर्देशित किया है. 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.