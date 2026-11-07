राहा कपूर के बर्थडे की INSIDE तस्वीरें, आलिया-रणबीर ने घर में बड़ी धूमधाम से मनाया अपनी प्रिंसेस का बर्थडे, देखें
राहा का जन्म 6 नवंबर 2022 को हुआ था. राहा पापा-मम्मी रणबीर-आलिया की शादी के 7 महीने बाद ही हो गई थीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 12:51 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली बेटी राहा आज 6 नवंबर को 4 साल की हो गई है. आलिया और रणबीर ने अपनी प्रिंसेज का चौथा बर्थडे बड़ी ही धूमधाम से मनाया है. राहा के चौथे बर्थडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आलिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने घर पर कैसे जश्न मनाया. ब्लू-थीम वाले बर्थडे केक से लेकर राहा का क्रेयॉन के साथ समय बिताना, तस्वीरों में खुशी के पलों से भरी एक एक याद कैमरे में कैद हुई. हमेशा की तरह, रणबीर-आलिया ने बेटी का चेहरा फिर फैंस से छिपाकर रखा.
राहा की पेस्टल थीम वाली बर्थडे पार्टी
7 नवंबर को, आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें शेयर कीं, एक दिन पहले उन्होंने रामायण के सेट से रणबीर के साथ राहा की तस्वीरें शेयर की थीं. बर्थडे डेकोरेशन में एक मजेदार, पुराने जमाने का फील था. गुब्बारों और रंगीन बंटिंग से सजी एक पेस्टल ब्लू कैंपर वैन, सेटअप का सेंटरपीस थी. इसके ऊपर एक साइन पर लाल अक्षरों में लिखा था, 'राहा का 4th बर्थडे'.
आलिया ने पार्टी में अपनी एक तस्वीर भी शेयर की. फ्लोरल टियर वाली ड्रेस पहने, वह गुलाबी रिबन वाला एक छोटा नीला गिफ्ट बैग पकड़े हुए खुश लग रही थीं. तस्वीरों से पता चला कि परिवार ने सेलिब्रेशन को ज्यादा बड़ा किए बिना रंगीन रखा था. तस्वीरें शेयर करते हुए, उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'वह 4 साल की है. हमारी छोटी यूनिकॉर्न. ब्लेस्ड और ऑब्सेस्ड. हमेशा के लिए'.
आलिया और रणबीर ने कटवाया केक
एक तस्वीर में आलिया और रणबीर राहा को गोद में लिए हुए दिख रहे हैं, जब वह अपना बर्थडे केक काट रही थीं. परिवार के पास एक और केक भी था, जो ज्यादा पर्सनल था. यह व्हाइट फ्रॉस्टिंग से ढका हुआ था और इसमें तीन लोगों की एक सिंपल ब्लैक-एंड-व्हाइट ड्राइंग थी, जिसमें वे हाथ पकड़े हुए थे, और उनके ऊपर एक लाल दिल था. यह इलस्ट्रेशन आलिया, रणबीर और राहा को दिखाता हुआ लग रहा था.
राहा ने किया खूब एन्जॉय
तस्वीरों में राहा के लिए प्लान की गई कुछ एक्टिविटीज भी दिखाई गईं. उनमें से एक में, वह लकड़ी की टेबल पर फूलों वाले कुशन पर बैठी थी, और पीले क्रेयॉन से इंद्रधनुष को रंगने में बिजी थी. उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था. एक और तस्वीर में आलिया अपनी बेटी को पास पकड़े हुए उसके गाल पर किस कर रही है. राहा ने फूलों वाले बॉर्डर वाली ग्रे चेक्ड ड्रेस और बेल्ट पहनी थी, और बालों में छोटे क्लिप लगे थे. आखिरी तस्वीर में राहा लॉन में नंगे पैर चल रही थी, उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी और उसके हाथ फैले हुए थे. यह एक सिंपल पल था, जिसने बर्थडे गर्ल की दोपहर की एक झलक दिखाई.