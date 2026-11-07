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राहा कपूर के बर्थडे की INSIDE तस्वीरें, आलिया-रणबीर ने घर में बड़ी धूमधाम से मनाया अपनी प्रिंसेस का बर्थडे, देखें

राहा कपूर के बर्थडे की INSIDE तस्वीरें ( IANS )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली बेटी राहा आज 6 नवंबर को 4 साल की हो गई है. आलिया और रणबीर ने अपनी प्रिंसेज का चौथा बर्थडे बड़ी ही धूमधाम से मनाया है. राहा के चौथे बर्थडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आलिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने घर पर कैसे जश्न मनाया. ब्लू-थीम वाले बर्थडे केक से लेकर राहा का क्रेयॉन के साथ समय बिताना, तस्वीरों में खुशी के पलों से भरी एक एक याद कैमरे में कैद हुई. हमेशा की तरह, रणबीर-आलिया ने बेटी का चेहरा फिर फैंस से छिपाकर रखा.

राहा की पेस्टल थीम वाली बर्थडे पार्टी

7 नवंबर को, आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें शेयर कीं, एक दिन पहले उन्होंने रामायण के सेट से रणबीर के साथ राहा की तस्वीरें शेयर की थीं. बर्थडे डेकोरेशन में एक मजेदार, पुराने जमाने का फील था. गुब्बारों और रंगीन बंटिंग से सजी एक पेस्टल ब्लू कैंपर वैन, सेटअप का सेंटरपीस थी. इसके ऊपर एक साइन पर लाल अक्षरों में लिखा था, 'राहा का 4th बर्थडे'. आलिया ने पार्टी में अपनी एक तस्वीर भी शेयर की. फ्लोरल टियर वाली ड्रेस पहने, वह गुलाबी रिबन वाला एक छोटा नीला गिफ्ट बैग पकड़े हुए खुश लग रही थीं. तस्वीरों से पता चला कि परिवार ने सेलिब्रेशन को ज्यादा बड़ा किए बिना रंगीन रखा था. तस्वीरें शेयर करते हुए, उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'वह 4 साल की है. हमारी छोटी यूनिकॉर्न. ब्लेस्ड और ऑब्सेस्ड. हमेशा के लिए'.