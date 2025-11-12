ETV Bharat / entertainment

राघव जुयाल ने आर्यन खान को विश किया बर्थडे, SRK के बेटे संग बीच पर बाइक राइड का शेयर किया वीडियो

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान आज 12 नवंबर को 28 साल के हो चुके हैं. इस मौके पर उनके फैंस उन्हें खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, कई स्टार्स ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. इसमें एक नाम है आर्यन खान की डायरेक्शनल डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के एक्टर राघव जुयाल का. एक्टर ने अपने डायरेक्टर दोस्त को जन्मदिन की बधाई देने के साथ एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आर्यन खान अपने सीरीज के एक्टर राघव संग बीच पर बाइक की सवारी कर रहे हैं. इस वीडियो को राघव ने थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर राघव ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे ब्रदर आर्यन, आप F नंबर 1 हैं'. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 43 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है. वहीं, कमेंट बॉक्स में लोग आर्यन खान को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. आर्यन खान की बहन सुहाना खान ने भी इस वीडियो को लाइक किया है. लाइक करने वालों में एक्टर रजत बेदी का नाम भी शामिल हैं. रजत बेदी ने सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जरज सक्सेना का रोल प्ले किया था.

आपको बता दें, सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड बीती 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर भी नजर आए थे. इनके अलावा सीरीज में करण जौहर और साउथ फिल्मों के बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर एस.एस राजामौली भी दिखे थे. सीरीज के लीड एक्टर लक्ष्य थे और बॉबी देओल ने भी अहम रोल प्ले किया था. सीरीज में राघव जुयाल का डायलॉग अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ खूब पॉपुलर हुआ.