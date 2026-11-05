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'रामायण' में मिला दर्शकों को बिगेस्ट सरप्राइज, इस डांसर ने किया 'रावण' के बेटे 'मेघनाद' का रोल, 5 सेकंड में लूटा शो

यह डांसर औक एक्टर अब शाहरुख खान की फिल्म किंग में भी विलेन के रोल में नजर आने वाला है.

Raghav Juyal
राघव जुयाल (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2026 at 2:11 PM IST

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हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण आज 5 नवंबर से दुनियाभर के सिनेमाघरों में चल पड़ी है. फिल्म बड़े पैमाने पर बनी है और इसमें कई स्टार्स काम कर रहे हैं. वहीं, दर्शकों को रामायण से एक बड़ा सरप्राइज मिला है. फिल्म में दर्शकों को एक्टर राघव जुयाल की एक झलक देखने को मिली है, जो उनकी उम्मीदों से परे थी. राघव जुयाल को लेकर पहले ही चर्चा थी कि वह रामायण में नजर आने वाले हैं. लेकिन अब फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों को पता चला है कि राघव किस किरदार में नजर आ रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर राघव के मेघनाद रोल की तेजी से चर्चा हो रही है.

रामायण में राघव की सरप्राजिंग सीन

फिल्म राघव रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद के बेटे को रोल में दिख रहे हैं. फिल्म में दर्शकों के राघव की सिर्फ एक झलक देखने को मिली है. फिल्म के एक सीन में जयाटू जब रावण के बेटे मेघनाद को इंट्रोड्यूस करते हैं. इस दौरान बतौर मेघनाद राघव का विराट रूप देखने को मिलता है. रामायण में राघव का सिर्फ 4 से 5 सेकंड का सीन बताया जा रहा है. ऐसे में राघव ने इस पांच सेकंड के सीन में दर्शकों पर पूरा प्रभाव छोड़ दिया है. अब दर्शकों को रामायण पार्ट 2 का इंतजार है, जिसमें राघव का अपने रोल में नजर आने वाले हैं. इसके लिए दर्शकों को साल 2028 (दिवाली) तक इंतजार करना पड़ेगा. पार्ट 1 में मेघनाद और राम के बीच भयंकर युद्ध सीन दिखने वाले हैं.

रामायण के बारे में

रामायण दो पार्ट की फिल्म है, जिसका पहला पार्ट अब जनता के बीच में हैं. फिल्म के दोनों पार्ट 4000 करोड़ रुपये में बने हैं. फिल्म निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जिन्होंने इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म दंगल दी है. अब रामायण की हाइप को देखकर लगता है कि यह दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. बता दे, दंगल ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. इस रिकॉर्ड को तोड़ने से बाहुबली 2, पुष्पा 2 और धुरंधर 2 चूक चुकी हैं. अब सबको इस बात का इंतजार है कि रामायण डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग लेती है.

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