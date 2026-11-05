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'रामायण' में मिला दर्शकों को बिगेस्ट सरप्राइज, इस डांसर ने किया 'रावण' के बेटे 'मेघनाद' का रोल, 5 सेकंड में लूटा शो

राघव जुयाल ( Film Poster )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण आज 5 नवंबर से दुनियाभर के सिनेमाघरों में चल पड़ी है. फिल्म बड़े पैमाने पर बनी है और इसमें कई स्टार्स काम कर रहे हैं. वहीं, दर्शकों को रामायण से एक बड़ा सरप्राइज मिला है. फिल्म में दर्शकों को एक्टर राघव जुयाल की एक झलक देखने को मिली है, जो उनकी उम्मीदों से परे थी. राघव जुयाल को लेकर पहले ही चर्चा थी कि वह रामायण में नजर आने वाले हैं. लेकिन अब फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों को पता चला है कि राघव किस किरदार में नजर आ रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर राघव के मेघनाद रोल की तेजी से चर्चा हो रही है.

रामायण में राघव की सरप्राजिंग सीन