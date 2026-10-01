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किडनैपर कौन? 'शक' देख चकराया राघव चड्ढा का सिर, परिणीति का परफॉर्मेंस देख बोले- तुमने 'अन्विता' के किरदार को पूरी तरह से...

राघव चड्ढा ने 'शक: ट्रस्ट नो वन' का रिव्यू शेयर किया है. साथ ही अपनी पत्नी परिणीति के परफॉर्मेंस की तारीफ भी की है.

Raghav Chadha Parineeti Chopra
परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 5:45 PM IST

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हैदराबाद: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की डेब्यू सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' ओटीटी पर आ गई है. एक्ट्रेस के पति-बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने सीरीज देख ली है. इसे देखने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू भी साझा किया है. उन्होंने इस मिस्ट्री थ्रिलर को एक दिलचस्प शो बताया, जिसने उन्हें आखिर तक सस्पेंस में बनाए रखा.

गुरुवार (1 अक्टूबर) को राघव ने इंस्टाग्राम पर 'शक' का रिव्यू शेयर किया है. इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ शो के प्रीमियर में हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने रिव्यू के साथ जोड़ा है. उन्होंने बताया कि सात एपिसोड वाली इस सीरीज के सस्पेंस ने उन्हें बांधे रखा और वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि किडनैपिंग के पीछे कौन है.

राघव ने लिखा है, "'शक' ने मुझे आखिर तक बांधे रखा. सस्पेंस बढ़ता ही जाता है और हर एपिसोड आपको अपनी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है. आखिर में मुझे बस एक ही जवाब चाहिए था - किडनैपर कौन था?" उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्रीमियर में हिस्सा लिया था.

उन्होंने आगे लिखा है, "हमारे करीबी दोस्तों और परिवार के साथ प्रीमियर और भी खास बन गया. पूरी कास्ट आपको कहानी में पूरी तरह से खींच लेती है." उन्होंने परिणीति के किरदार की तारीफ भी की.

उन्होंने अपने रिव्यू में लिखा है, "परिणीति चोपड़ा, तुमने 'अन्विता' के किरदार को पूरी तरह से जीया है. एक प्राउड हसबैंड होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक ऑडियंस के तौर पर भी कहूं तो यह वाकई में बहुत रोमांचक और दिलचस्प शो है. नेटफ्लिक्स पर अभी 'शक' देखें. सभी की परफॉर्मेंस शानदार रही." राघव के इस रिव्यू पर परिणीति का रिएक्शन भी आया है. उन्होंने पोस्ट पर चुटकी लेते हुए लिखा है, "ये लड़का, कौन प्याज काट रहा है?"

'शक: ट्रस्ट नो वन' में परिणीति के साथ जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, अनूप सोनी और सुमित व्यास हैं. सात एपिसोड वाली यह मिस्ट्री थ्रिलर एक ऐसी मां की कहानी है जो अपनी बेटी के गायब होने के बाद उसे ढूंढ रही है. यह सीरीज 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई. यह परिणीति का ओटीटी डेब्यू सीरीज है.

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