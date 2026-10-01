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किडनैपर कौन? 'शक' देख चकराया राघव चड्ढा का सिर, परिणीति का परफॉर्मेंस देख बोले- तुमने 'अन्विता' के किरदार को पूरी तरह से...

परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा ( IANS )

हैदराबाद: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की डेब्यू सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' ओटीटी पर आ गई है. एक्ट्रेस के पति-बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने सीरीज देख ली है. इसे देखने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू भी साझा किया है. उन्होंने इस मिस्ट्री थ्रिलर को एक दिलचस्प शो बताया, जिसने उन्हें आखिर तक सस्पेंस में बनाए रखा.

गुरुवार (1 अक्टूबर) को राघव ने इंस्टाग्राम पर 'शक' का रिव्यू शेयर किया है. इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ शो के प्रीमियर में हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने रिव्यू के साथ जोड़ा है. उन्होंने बताया कि सात एपिसोड वाली इस सीरीज के सस्पेंस ने उन्हें बांधे रखा और वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि किडनैपिंग के पीछे कौन है. राघव ने लिखा है, "'शक' ने मुझे आखिर तक बांधे रखा. सस्पेंस बढ़ता ही जाता है और हर एपिसोड आपको अपनी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है. आखिर में मुझे बस एक ही जवाब चाहिए था - किडनैपर कौन था?" उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्रीमियर में हिस्सा लिया था.