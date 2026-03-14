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'रफ्तार': पत्रलेखा की फिल्म में एक साथ दिखेंगे राजकुमार राव-कीर्ति सुरेश, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

शनिवार, 14 मार्च को राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के टाइटल का एक पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में फिल्म की रिलीज डेट के बारे में जानकारी दी है. मेकर्स ने रफ्तार को 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है.

आदित्य निंबालकर की निर्देशित और कम्पा फिल्म के बैनर तले पत्रलेखा द्वारा निर्मित रफ्तार के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तरुण बाली हैं, जबकि इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले रोहन नरूला ने लिखे हैं. राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में रहेंगे. फिल्म में अनुराग ठाकुर, रोहन वर्मा, तान्या मानिकतला और रजत कपूर सहित कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

हैदराबाद: अमेजन स्टूडियो ने आज अपनी अपमकिंग प्रोजेक्ट रफ्तार की रिलीज डेट का एलान किया है. साथ ही फिल्म के लीड स्टार के नाम से भी खुलासा किया है. अमेजन के इस फिल्म के लिए बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश एक साथ आए हैं.

इस पोस्टर को साझा करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, 'एम्बिशन ने इसे बनाया है. लालच इसकी परीक्षा लेगा. रफ्तार, 24 जुलाई को, आपके नजदीकी सिनेमाघर में रिलीज हो रही है. '

'रफ्तार' की कहानी शिक्षा जगत की प्रतिस्पर्धी दुनिया पर आधारित है. यह कहानी एक तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप और दो एंबिशियस लोगों के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके गोल सफलता की दौड़ में एक-दूसरे से चेस करना है. जैसे ही कहानी में पैसा और सत्ता की एंट्री होती है, उनके रिश्ते की कड़ी परीक्षा होती है. प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी अभी भी गुप्त रखी गई है.

राजकुमार के पास अभी कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं. वह सान्या मल्होत्रा ​​के साथ 'टोस्टर' में नजर आएंगे. विवेक दास चौधरी की निर्देशित यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी. इसकी कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक नए शादीशुदा जोड़े को तोहफे में दिए गए एक टोस्टर के प्रति जुनूनी हो जाता है. इसके अलावा एक्टर 'निकम' में नजर आएगा, जो जाने-माने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के जीवन पर आधारित एक फिल्म है.

दूसरी ओर, कीर्ति को पिछली बार तेलुगू फिल्म 'रिवॉल्वर रीता' में देखा गया था. जेके चंद्रू की लिखी और निर्देशित इस फिल्म में राधिका सरथकुमार, सुपर सुब्बारायन, सुनील, अजय घोष, रेडिन किंग्सले और जॉन विजय जैसे कलाकार भी शामिल हैं. रिवॉल्वर रीटा पिछले साल 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.