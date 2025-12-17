ETV Bharat / entertainment

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म की कहानी से किरदार तक के बारे में की चर्चा

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे.

Nawazuddin Siddiqui
नवाजुद्दीन सिद्दीकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ (उत्तर प्रदेश): फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के रिलीज होने से पहले बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बुधवार, 17 दिसंबर को लखनऊ के नेशनल कॉलेज पहुंचे. उन्होंने स्टूडेंट्स से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मी सफर की बातें बताईं और आने वाली फिल्म के बारे में जानकारी दी. यह फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होगी.

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने लखनऊ से अपने खूबसूरत रिश्ते के बारे में बताया और उसके साथ अभिनय कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने अपने काम पर टिके रहने की जरूरत के बारे में सरल शब्दों में बताया. उन्होंने यह भी कहा कि मुश्किल और अलग-अलग तरह के किरदार निभाना आसान नहीं होता. उन्होंने जटिल यादव के रोल में वापसी के बारें में बताया कि इस बार कहानी में तेज जांच के साथ कुछ और गहरे मोड़ देखने को मिलेंगे.

Nawazuddin Siddiqui
नवाजुद्दीन सिद्दीकी (ETV Bharat)

इस बातचीत में छात्रों ने पूरे उत्साह से भाग लिया. साथ ही कहानी, अभिनय और फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल पूछे. एक्टर नवाजुद्दीन ने बताया कि 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' एक हैरान करने वाले मामले पर बनी फिल्म है. यह मामला जटिल यादव की नौकरी और उसकी निजी जिंदगी दोनों को मुश्किल में डाल देता है. सच और न्याय की खोज में उसे कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना भी करना पड़ता है.

अभिनेता ने कहा कि यह एक रहस्य और अपराध पर बनी फिल्म है. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, दीप्ति नवल, रेवती और संजय कपूर दिखाई देंगे. कहानी बंसल हवेली से शुरू होती है, जहां एक अमीर परिवार की बंद कमरे में हत्या हो जाती है. इसके बाद शक और डर हर व्यक्ति पर बना रहता है.

बता दें कि 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में वर्ल्ड प्रीमियर और फैंस का दिल जीतने के बाद 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' का प्रीमियर 19 दिसंबर को रिलीज होगा. 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान हैं और इसे स्मिता सिंह ने लिखा है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

RAAT AKELI HAI THE BANSAL MURDERS
NAWAZUDDIN SIDDIQUI IN LUCKNOW
NAWAZUDDIN SIDDIQUI
रात अकेली है द बंसल मर्डर्स
RAAT AKELI HAI THE BANSAL MURDERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.