'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म की कहानी से किरदार तक के बारे में की चर्चा

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ( ETV Bharat )

लखनऊ (उत्तर प्रदेश): फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के रिलीज होने से पहले बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बुधवार, 17 दिसंबर को लखनऊ के नेशनल कॉलेज पहुंचे. उन्होंने स्टूडेंट्स से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मी सफर की बातें बताईं और आने वाली फिल्म के बारे में जानकारी दी. यह फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होगी. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने लखनऊ से अपने खूबसूरत रिश्ते के बारे में बताया और उसके साथ अभिनय कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने अपने काम पर टिके रहने की जरूरत के बारे में सरल शब्दों में बताया. उन्होंने यह भी कहा कि मुश्किल और अलग-अलग तरह के किरदार निभाना आसान नहीं होता. उन्होंने जटिल यादव के रोल में वापसी के बारें में बताया कि इस बार कहानी में तेज जांच के साथ कुछ और गहरे मोड़ देखने को मिलेंगे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी (ETV Bharat)