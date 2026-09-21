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एटली को बर्थडे पर मिला बड़ा तोहफा, रिलीज से पहले 'राका' के नाम दर्ज हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

'राका' ( IANS )

हैदराबाद: 'जवान' डायरेक्टर एटली कुमार का आज (21 सितंबर) जन्मदिन है. इस खास मौके पर उन्हें गिनीज बुक की ओर से खास तोहफा मिला है. जी हां, एटली की आने वाली फिल्म 'राका' ने रिलीज से पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में अपना नाम दर्ज किया है. इससे एटली का आज का दिन और भी खास हो गया है. सोमवार को सन पिक्चर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है और राका फैंस को बताया है कि फिल्म ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है. मेकर्स ने बताया कि 'राका' ने रियल-टाइम में सबसे ज्यादा लोगों के मोशन-कैप्चर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा मेकर्स ने लिखा है, "इतिहास रचा गया. एक ऐसी वैश्विक जीत जो भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर ले जाती है. 'राका' ने रियल-टाइम में मोस्ट पीपुल मोशन-कैप्चर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें एक साथ 37 कलाकारों को कैप्चर किया गया. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अल्लू अर्जुन और एटली को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला." इस पोस्ट के बाद मेकर्स ने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, उसकी एक झलक पेश की है. वीडियो में इसमें विदेशी टीम के साथ छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जो किसी एक्शन के लिए शूट करते हुए दिख रहे हैं. बीटीएस वीडियो से लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक के सफर ने फैंस का दिल जीत लिया है. सभी फैंस इस कामयाबी के लिए एटली, अल्लू अर्जुन और बाकी टीम को बधाई दे रही हैं.