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एटली को बर्थडे पर मिला बड़ा तोहफा, रिलीज से पहले 'राका' के नाम दर्ज हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

एटली के बर्थडे पर 'राका' ने रचा इतिहास दिया है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है.

Raaka
'राका' (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 7:42 PM IST

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हैदराबाद: 'जवान' डायरेक्टर एटली कुमार का आज (21 सितंबर) जन्मदिन है. इस खास मौके पर उन्हें गिनीज बुक की ओर से खास तोहफा मिला है. जी हां, एटली की आने वाली फिल्म 'राका' ने रिलीज से पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में अपना नाम दर्ज किया है. इससे एटली का आज का दिन और भी खास हो गया है.

सोमवार को सन पिक्चर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है और राका फैंस को बताया है कि फिल्म ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है. मेकर्स ने बताया कि 'राका' ने रियल-टाइम में सबसे ज्यादा लोगों के मोशन-कैप्चर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा मेकर्स ने लिखा है, "इतिहास रचा गया. एक ऐसी वैश्विक जीत जो भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर ले जाती है. 'राका' ने रियल-टाइम में मोस्ट पीपुल मोशन-कैप्चर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें एक साथ 37 कलाकारों को कैप्चर किया गया. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अल्लू अर्जुन और एटली को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला."

इस पोस्ट के बाद मेकर्स ने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, उसकी एक झलक पेश की है. वीडियो में इसमें विदेशी टीम के साथ छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जो किसी एक्शन के लिए शूट करते हुए दिख रहे हैं. बीटीएस वीडियो से लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक के सफर ने फैंस का दिल जीत लिया है. सभी फैंस इस कामयाबी के लिए एटली, अल्लू अर्जुन और बाकी टीम को बधाई दे रही हैं.

'पुष्पा'एक्टर ने एटली के साथ एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर की, जिसमें दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं. इस खास पल को साझा करते हुए अल्लू अर्जुन ने कैप्शन में लिखा, मेरे डायरेक्टर एटली गारू को हैप्पी बर्थडे. आपकी सोच और काबिलियत वाले डायरेक्टर के साथ काम करने पर मुझे बहुत गर्व है. आगे भी कुछ शानदार करने का इंतजार रहेगा.'

अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर, मेकर्स ने फिल्म में एक्टर का पहला लुक जारी किया था. पहले लुक में गंजे अल्लू अर्जुन के रफ-एंड-टफ चेहरे का एक क्लोज-अप शॉट दिखाया गया था. उनका चेहरा थोड़ा भेड़िये के पंजे जैसी चीज से ढका हुआ था. पूरी तस्वीर एक आदिम, योद्धा जैसी फील देती है.

जाने-माने वीएफएक्स सुपरवाइज़र जेम्स मैडिगन, जो 'आयरन मैन 2' और 'ट्रांसफॉर्मर्स: राइज़ ऑफ द बीस्ट्स' जैसी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं, ने कहा, "मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और मुझे कहना होगा कि मेरा सिर अभी भी घूम रहा है."

एकेडमी अवॉर्ड विजेता और फ्रैक्चर्ड एफएक्स के आर्टिस्टिक डायरेक्टर और सीईओ जस्टिन रैले ने कहा, 'इसे (स्क्रिप्ट को) पढ़ने के बाद, मैं सभी क्रिएचर (जीवों) की संभावनाओं और अलग-अलग किरदारों की संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित हूं.' मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म ऐसी होगी जो हर तरह के दर्शकों को पसंद आएगी.

बता दें, एटली की निर्देशित फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी.

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