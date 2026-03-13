ETV Bharat / entertainment

'राजनीति 2' पर बड़ा अपडेट, डायरेक्टर बोले काम चल रहा है, सीक्वल में दिखेगी रणबीर कपूर-कैटरीना कैफ की जोड़ी?

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता ने हाल ही में पुष्टि की है कि राजनीति का सीक्वल बन रहा है. एक वेबलाइड को दिए इंटरव्यू में झा ने कहा, 'मैं इस पर एक्टिव रूप से काम कर रहा हूं.

झा ने एक दशक से अधिक समय से सामाजिक-राजनीतिक जोनर फिल्मों में काम नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे जल्द ही इस जोनर में वापसी करने वाले हैं. इतना ही नहीं, वे 'राजनीति' के सीक्वल की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं. गौरतलब है कि फिल्म में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे.

2020 से, झा बॉबी देओल अभिनीत वेब सीरीज 'आश्रम' में व्यस्त हैं. यह फिल्म निर्माता 'हिप हिप हुर्रे' (1984), 'दामुल' (1984), 'मृत्युदंड' (1997), 'गंगाजल' (2003), 'अपहरण' (2005) जैसी राजनीतिक और सामाजिक-राजनीतिक ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा, उनकी मल्टीस्टारर फिल्में 'राजनीति' (2010), 'आरक्षण' (2011), 'चक्रव्यूह' (2012) और 'सत्याग्रह' (2013) हैं.

हैदराबाद: फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा ने कंफर्म किया है कि उनकी 2010 की राजनीतिक ड्रामा फिल्म 'राजनीति' का सीक्वल बनने जा रहा है. इस ऐलान के बाद से फिल्म की लीड स्टारकास्ट रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के फैंस एक्साइटेड हो गये हैं. यह सीक्वल कैटरीना कैफ की दो साल से अधिक समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी का इशारा भी हो सकता है.

उस समय खबरें थीं कि रणबीर कपूर 'राजनीति' में अपने अभिनय से नाखुश थे. रणबीर की आत्म-मूल्यांकन करने की क्षमता की सराहना करते हुए फिल्म निर्माता ने कहा, 'एक अच्छा अभिनेता हमेशा अपने काम की समीक्षा इसी तरह करता है. यह उनकी समझदारी और उनकी अपनी समझ है और मैं इसकी सराहना करता हूं. उस समय उन्होंने अपना बेस्ट दिया था. बेशक, एक अभिनेता, निर्देशक या लेखक के रूप में, जब आप अपने काम को दोबारा देखते हैं, तो अक्सर आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते थे. समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और निश्चित रूप से, बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है.

राजनीति के सीक्वल की खबरें सबसे पहले पिछले साल तब फैलीं जब झा ने पुष्टि की कि वह अपनी 2010 की थ्रिलर फिल्म के सीक्वल पर काम कर रहे हैं. फिल्म की रिलीज के 15 साल होने पर झा ने कहा था, 'राजनीति की यात्रा तो चलती ही रहती है! राजनीति 2 का प्लान हमेशा से रहा है. हालांकि कास्टिंग और शूटिंग के मामले में अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल इस पर काम कर रहा हूं'.

सिनेप्रेमियों को पता होगा कि राजनीति को महाभारत के समसामयिक रूप में देखा गया था. रणबीर और कैटरीना के अलावा, फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, मनोज बाजपेयी, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल और सारा थॉम्पसन प्रमुख भूमिकाओं में थे.

झा ने कास्टिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. हालांकि, फिल्म में रणबीर और कैटरीना की री-यूनियन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अगर ओरिजिनल कास्ट वापस आती है, तो यह सीक्वल मैरी क्रिसमस (2024) के बाद कैटरीना की फिल्मों में वापसी का इशारा हो सकता है. तब से अभिनेत्री लाइमलाइट से काफी दूर रही हैं और पिछले नवंबर में पति विक्की कौशल के साथ अपने बेटे विहान कौशल के जन्म के बाद फिलहाल मातृत्व पर ध्यान दे रही हैं.

रणबीर कपूर की बात करें तो, अभिनेता फिलहाल दो बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं. संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा, वह नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण में भी नजर आएंगे. इसका पहला भाग दिवाली 2026 को और दूसरा भाग दिवाली 2027 को रिलीज होगा.