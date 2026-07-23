Delhi Protest: छात्र आंदोलन पर आर. माधवन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- शिक्षा देश का निर्माण करती है, एक्टर फिर हुए ट्रोल
माधवन में मामले की गंभीरता को समझते हुए छात्र आंदोलन पर अपनी चुप्पी तोड़ी और एक लंबा चौड़ा पोस्ट जारी किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 10:58 AM IST
हैदराबाद: फिल्म 3 इडियट्स एक्टर और FTII चेयरमैन आर. माधवन ने दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र के आंदोलन पर चुप्पी तोड़ी है. माधवन ने यह चुप्पी उस वक्त तोड़ी है, जब FTII के छात्रों ने उनके ऑफिस की नेम प्लेट पर 'गायब' का टैग लगा दिया था. ऐसे में आर. माधवन में मामले की गंभीरता को समझते हुए छात्र आंदोलन पर अपनी चुप्पी तोड़ी और एक लंबा चौड़ा पोस्ट जारी किया. माधवन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक नोट लिखा है और छात्र आंदोलन के साथ-साथ कई बातें लिखी हैं.
एक्टर ने पेपर लीक पर जताई चिंता
आर माधवन ने अपने पोस्ट में लिखा है, देश के निर्माण में शिक्षा का बड़ा महत्व है. हर छात्र मेरिट के आधार अच्छा एजुकेशन सिस्टम, निष्पक्षता डिजर्व करता है. आर माधवन ने अपने पोस्ट में लिखा है, देश के निर्माण में शिक्षा का बड़ा महत्व है. हर छात्र मेरिट के आधार अच्छा एजुकेशन सिस्टम, निष्पक्षता डिजर्व करता है. भारत के युवाओं की असीम क्षमता में हमेशा से विश्वास रखने वाले व्यक्ति के तौर पर, मैं आज बहुत से छात्रों और अभिभावकों की चिंता और निराशा को समझता हूं. शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो आत्मविश्वास, निष्पक्षता और अवसर की भावना जगाए. परीक्षा के पेपर लीक होने जैसी घटनाएं इस भरोसे को कमज़ोर करती हैं और अनगिनत युवाओं और उनके परिवारों की उम्मीदों, कड़ी मेहनत और सपनों पर गहरा असर डाल सकती हैं, खासकर भारत जैसे देश में, जहां गरीबी से बाहर निकलने एकमात्र हथियार शिक्षा है.
एक्टर ने की सरकार से अपील
माधवन ने आगे लिखा है, 'मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि दोषी पाए गए हर व्यक्ति को जल्द और सख्ती से सजा मिले. सजा इतनी कड़ी और स्पष्ट होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी हमारे युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने की हिम्मत न करे. इस घटना से जुड़ी पिछली कमियों को मानते हुए, मुझे भरोसा है कि हमारी सरकार जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएगी, सिस्टम को मजबूत करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा की गरिमा को सुरक्षित रखेगी. आज जो भी युवा बेचैन या निराश महसूस कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वे हिम्मत न हारें. आपका हुनर, आपकी लगन और आपका चरित्र किसी भी सिस्टम की कमियों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं. कड़ी मेहनत करते रहें, खुद पर भरोसा रखें और कभी भी छोटी-मोटी रुकावटों को अपने भविष्य पर हावी न होने दें.
पोस्ट पर एक्टर ट्रोल
अपने इस पोस्ट पर एक्टर ट्रोल हो गये हैं. एक्टर के पोस्ट की बातों को धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की स्क्रिप्ट करार दिया है. एक ने लिखा है कि पीए मोदी का पोस्ट आते ही आपने अपना पोस्ट जारी किया है.