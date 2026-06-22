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'पुष्पा 2' भगदड़ मामला: वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए अल्लू अर्जुन, अगली सुनवाई 6 जुलाई को

हैदराबाद: 'पुष्पा-2' के बेनिफिट शो के दौरान मची भगदड़ के मामले में नामपल्ली कोर्ट में बहस हुई. कोर्ट ने इस मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल की वजह से एक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट से व्यक्तिगत रूप से पेश होने में मिलने वाली छूट का अनुरोध किया. कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी और वे वर्चुअल रूप से सुनवाई में शामिल हुए. आज, 22 जून को सुबह खबर आई थी कि अल्लू अर्जुन नहीं आएंगे. अल्लू अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी आरोपी जज के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए.

4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड्स स्थित संध्या थिएटर में 'पुष्पा-2' का बेनिफिट शो आयोजित किया गया था. इस मौके पर एक्टर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जमा हुए थे. थिएटर में सुरक्षा के उचित इंतजाम और पहले से की जाने वाली व्यवस्थाओं की कमी के कारण अचानक भगदड़ मच गई.

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में रेवती नाम की एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई और उनका बेटा श्रीतेज गंभीर रूप से घायल हो गया. चिक्काडापल्ली पुलिस ने इस घटना का मामला दर्ज कर गहन जांच की.