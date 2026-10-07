KBC के मंच पर चमकेंगी बिहार की मुखिया ज्योति कुमारी, आज अमिताभ बच्चन के साथ साझा करेंगी मंच
मठिया पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी को KBC के विशेष कार्यक्रम में आमंत्रण मिला है, आज मुंबई में अमिताभ बच्चन के साथ कार्यक्रम है. रिपोर्ट-रोहित
Published : October 7, 2026 at 8:23 AM IST
मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड की मठिया पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी अब केबीसी के मंच पर अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी. पंचायत में किए गए विकास कार्यों, पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए उन्हें 'कौन बनेगा करोड़पति' के विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है.
आज मुंबई में कार्यक्रम
जानकारी के मुताबिक, ज्योति कुमारी 7 अक्टूबर यानी आज मुंबई में आयोजित KBC के कार्यक्रम में शामिल होंगी. इस दौरान उन्हें अभिनेता और KBC के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ मंच साझा करने का अवसर मिलेगा. बताया जा रहा है कि बिहार से मुखिया के तौर पर इस विशेष कार्यक्रम के लिए उनका चयन किया गया है.
पंचायत पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी
कार्यक्रम की खास बात यह है कि मठिया पंचायत में हुए विकास कार्यों पर तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री भी कार्यक्रम के दौरान दिखाई जाएगी. इसमें पंचायत में हुए बदलाव और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों को सामने रखा जाएगा.
स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में काम
डॉक्यूमेंट्री के जरिए पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था, विकास कार्यों और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में किए गए प्रयासों को दिखाया जाएगा. इससे स्थानीय स्तर पर किए गए कार्यों को राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा.
पहले भी राज्य स्तर पर हो चुकी हैं सम्मानित
मुखिया ज्योति कुमारी के कार्यों को इससे पहले भी राज्य स्तर पर पहचान मिल चुकी है. पंचायत में बेहतर और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए उन्हें बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सम्मानित किए जाने की जानकारी है.
जनता के भरोसे को बताया उपलब्धि की वजह
KBC के कार्यक्रम में आमंत्रण मिलने पर ज्योति कुमारी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि- ''पंचायत की जनता ने मुझपर जो भरोसा जताया है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. जनता के सहयोग और विश्वास से हमे लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती रही है.''
मठिया पंचायत के लिए गौरव का मौका
ज्योति कुमारी की KBC कार्यक्रम में भागीदारी को मठिया पंचायत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. स्थानीय स्तर पर किए गए विकास कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर जगह मिलने से पंचायत की पहचान व्यापक स्तर पर सामने आने की उम्मीद है.
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