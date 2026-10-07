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KBC के मंच पर चमकेंगी बिहार की मुखिया ज्योति कुमारी, आज अमिताभ बच्चन के साथ साझा करेंगी मंच

बिहार की मुखिया ज्योति कुमारी और महानायक अमिताभ बच्चन ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड की मठिया पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी अब केबीसी के मंच पर अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी. पंचायत में किए गए विकास कार्यों, पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए उन्हें 'कौन बनेगा करोड़पति' के विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है.