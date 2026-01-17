ETV Bharat / entertainment

'10 करोड़ दो...वरना', सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच शुरू

सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी ( ANI )

मोहाली (पंजाब): पंजाबी सिंगर दिलनूर ने मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें एक धमकी भरा फोन आया था जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने दोस्त, बॉलीवुड और पंजाबी गायक बी प्राक को 10 करोड़ रुपये की फिरौती देने के लिए कहें, नहीं तो एक सप्ताह के अंदर ऐसे परिणाम भुगतने होंगे, जो सोचे नहीं होंगे. मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को दी गई उनकी शिकायत के अनुसार, फोन करने वाले ने खुद को अर्जू बिश्नोई बताया था, जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का मेंबर है. दिलनूर की शिकायत के अनुसार, उन्हें 5 जनवरी को एक विदेशी नंबर से दो मिस्ड कॉल आए, जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया. 6 जनवरी को, दिलनूर ने कहा कि उन्हें एक अलग विदेशी नंबर से एक और कॉल आया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बातचीत संदिग्ध लगने पर जल्द ही फोन काट दिया. इसके तुरंत बाद, दिलनूर ने बताया कि उन्हें फिरौती की धमकी वाला एक वॉइस मैसेज भी मिला. कथित ऑडियो मैसेज में, कॉल करने वाले ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर 10 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, नहीं तो बी प्राक को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा.