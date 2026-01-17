ETV Bharat / entertainment

'10 करोड़ दो...वरना', सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच शुरू

बी प्राक से 10 करोड़ रुपये की भारी रंगदारी मांगी गई है. इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Etv B Praak gets Rs 10 crore ransom threat
सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 10:43 AM IST

मोहाली (पंजाब): पंजाबी सिंगर दिलनूर ने मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें एक धमकी भरा फोन आया था जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने दोस्त, बॉलीवुड और पंजाबी गायक बी प्राक को 10 करोड़ रुपये की फिरौती देने के लिए कहें, नहीं तो एक सप्ताह के अंदर ऐसे परिणाम भुगतने होंगे, जो सोचे नहीं होंगे. मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को दी गई उनकी शिकायत के अनुसार, फोन करने वाले ने खुद को अर्जू बिश्नोई बताया था, जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का मेंबर है.

दिलनूर की शिकायत के अनुसार, उन्हें 5 जनवरी को एक विदेशी नंबर से दो मिस्ड कॉल आए, जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया. 6 जनवरी को, दिलनूर ने कहा कि उन्हें एक अलग विदेशी नंबर से एक और कॉल आया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बातचीत संदिग्ध लगने पर जल्द ही फोन काट दिया.

इसके तुरंत बाद, दिलनूर ने बताया कि उन्हें फिरौती की धमकी वाला एक वॉइस मैसेज भी मिला. कथित ऑडियो मैसेज में, कॉल करने वाले ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर 10 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, नहीं तो बी प्राक को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा.

फोन करने वाले ने चेतावनी दी कि इस धमकी को हल्के में नहीं लेना और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से संबंध होने का दावा करते हुए कहा कि वह भारत के बाहर से काम कर रहा है. दिलनूर ने 6 जनवरी को एसएसपी मोहाली के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई.

यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ी हाल की कई जबरन वसूली और गोलीबारी की घटनाओं के बीच आई है. इस साल की शुरुआत में, बदमाशों ने नई दिल्ली के रोहिणी में एक व्यवसायी के घर के बाहर करीब 25 गोलियां चलाईं थी.

पश्चिम विहार और पूर्वी दिल्ली में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आईं, जिनमें धमकी भरे फोन के बाद गोलीबारी की घटनाएं हुईं. दिल्ली पुलिस का दावा है कि ऐसी दो घटनाओं में शामिल आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. नई धमकी मामले की जांच फिलहाल जारी है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बी प्राक बॉलीवुड और पंजाबी संगीत जगत में एक जाना-पहचाना नाम हैं, जिनके नाम कई चार्ट-टॉपिंग गाने हैं. उनके कुछ लोकप्रिय गानों में फिल्म 'केसरी' से 'तेरी मिट्टी', 'फिलहाल', 'पछताओगे', 'शेरशाह' से 'रांझा', 'माना दिल' और 'केसरियो रंग' शामिल हैं.

संपादक की पसंद

