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पुणे मर्डर केस: लोगों को याद आ रहीं ये क्राइम फिल्में, दिल दहला देगीं प्यार, धोखा फिर मर्डर की ये कहानी

केतन अग्रवाल और सिया गोयल मामले के चलते ऑनलाइन क्राइम थ्रिलर फिल्मों को लेकर खूब चर्चा हो रही है

Pune Murder Case
केतन-सिया पुणे मर्डर केस (POSTER)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 5:12 PM IST

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हैदराबाद: महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले में ट्रेकिंग के दौरान पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हाल के हफ्तों में सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक बन हुई है. जांचकर्ताओं के अनुसार, इस मामले में केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल, एक सीक्रेट संबंध और हत्या की साजिश में शामिल है. हालांकि आरोपों की जांच जारी है और कानूनी कार्यवाही चल रही है. इस बीच इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में कई ऑनलाइन यूजर्स ने इसकी तुलना उन क्राइम थ्रिलर फिल्मों से की है जिनमें विश्वासघात, छल और प्लान्ड क्राइम को दिखाया गया है.

Pune Murder Case
डबल इंडेम्निटी (1944) (Film Poster)

डबल इंडेम्निटी (1944)

एक क्लासिक फिल्म नॉयर जिसमें एक महिला और उसका प्रेमी उसके पति के खिलाफ साजिश रचते हैं. यह प्लान छल, धोखाधड़ी और एक प्लान्ड घटना में हुई मौत के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका खुलासा धीरे-धीरे होता है.

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बॉडी हीट (1981) (Film Poster)

बॉडी हीट (1981)

एक वकील एक ऐसे इमोशनल लव में उलझ जाता है जो हेरफेर, छिपे हुए इरादों और हत्या की साजिश से जुड़े एक खतरनाक षड्यंत्र में बदल जाता है. इस फिल्म की सीन और कहानी ने लोगों को झकझोरकर रख दिया था.

Pune Murder Case
टू डाई फोर (1995) (Film Poster)

टू डाई फोर (1995)

पॉपुलैरिटी और सफलता के प्रति जुनूनी एक महिला अपने पति को एक बाधा के रूप में देखती है और अपनी फेक सोशल इमेज को बनाए रखते हुए दूसरों को अपराध करने के लिए उकसाती है और फिर अपने पति को भी इस जाल में फंसाती है.

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ए पर्फेक्ट मर्डर (1998) (Film Poster)

ए पर्फेक्ट मर्डर (1998)

एक धनी पति को अपनी पत्नी के अफेयर का पता चलता है और वह एक मर्डर का प्लान बनाता है, जिससे विश्वासघात, छल और बदलते इरादों के कई मोड़ आते हैं और बदले की भावना की यह कहानी कई डरावने मोड़ लेती है.

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ए पर्फेक्ट मर्डर (1998) (Film Poster)

द पोस्टमैन ऑलवेज रिंग्स ट्वाइस (1981)

एक आवारा व्यक्ति और एक विवाहित महिला के बीच प्रेम संबंध शुरू हो जाता है, जो जुनून और वासना से प्रेरित होकर हत्या की साजिश में बदल जाता है, और आखिर में नियंत्रण से बाहर हो जाता है.

ये क्राइम थ्रिलर आज भी दर्शकों को क्यों आकर्षित कर रही हैं. इसका सीधा मतलब है कि आजकल सीक्रेट रिलेशन, रिश्तों में पार्टनर से हेराफेरी और हत्या की साजिशों पर आधारित फिल्में दर्शकों को इसलिए लुभाती हैं, क्योंकि वे मानवीय भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, भय और विश्वासघात को गहराई से दर्शाती हैं और आज के समाज में इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है.

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