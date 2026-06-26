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Pune Murder Case: केतन अग्रवाल की मौत पर कंगना रनौत का रिएक्शन, कहा- बच्चों की हरकतों के लिए...

पुणे के केतन अग्रवाल की मौत पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का रिएक्शन आया है. आइए देखें इस पर कंगना का क्या कहना है.

Pune murder case siya Kangana Ranaut
सिया-केतन/कंगना रनौत (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 3:53 PM IST

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हैदराबाद: पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल की मौत की खबर सुर्खियों में है. इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. इसे मामले को एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन जैसे-जैसे जांचे आगे बढ़ी, वैसे पता चला कि इस मामले को अंजाम देने के पीछे केतन की मंगेतर का हाथ है. केतन की मंगेतर सिया गोयल और उनके साथी चेतन चौधरी पर केतन की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. आगे की जांच के लिए दोनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं. इस मामले पर जहां टीवी एक्ट्रेस हिना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, वहीं अब इस बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी इस मसले पर अपनी बात रखी है.

शुक्रवार (26 जून) को कंगना रनौत ने इस घटना पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक आर्टिकल शेयर किया है पोस्ट में के जरिए कहा कि बच्चों की हरकतों के लिए उनके माता-पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.

कंगना का रिएक्शन
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने लिखा, 'आजकल सिर्फ परिवारों, घरों या माता-पिता को देखकर आप बच्चों के संस्कारों के बारे में पक्का अंदाजा नहीं लगा सकते. ज्यादा जरूरी यह है कि उन्हें कौन 'प्रोग्राम' कर रहा है? वे किसके साथ समय बिताते हैं, और सोशल मीडिया/एआई या असल जिंदगी में उन पर किन चीजों का असर पड़ रहा है.'

Kangana Ranaut
कंगना रनौत का पोस्ट (Instagram)

उन्होंने आगे पोस्ट में लिखा है, 'माता-पिता को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि लोग एक साथ कई तरह की जिंदगी जी रहे हैं. वे बहुत सोच-समझकर अपनी एक मनचाही छवि बनाते हैं क्योंकि असल बात यह नहीं है कि वे कैसा महसूस करते हैं या असल में कैसे हैं, बल्कि यह है कि दुनिया उन्हें कैसे देखती है. इसलिए, बच्चों की हरकतों के लिए परिवारों को गलत नहीं ठहराया जा सकता.'

केतन के पिता ने महाराष्ट्र सरकार से की न्याय की मांग
लोनावला के ग्रामीण इलाके में मारे गए केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाक़ात की और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की. मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

विशाल अग्रवाल ने कहा, 'मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आरोपी को कम से कम मौत की सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट की मांग भी मान ली. मुझे बताया गया है कि इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है.'

क्या विग की वजह से सिया ने ली केतन की जान?
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के पिता ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है जिनमें दावा किया गया था कि सिया गोयल केतन को इसलिए पसंद नहीं करती थीं क्योंकि वह विग पहनते थे.. उन्होंने कहा, 'हमने उन्हें (सिया गोयल के परिवार को) बता दिया था कि केतन विग पहनते हैं, जहां तक मुझे पता है, सिया ही ट्रेक पर जाना चाहती थीं.'

केतन की हत्या का मामला
पुलिस के मुताबिक, 26 साल के रियल एस्टेट बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ किले में एक खाई में धकेले जाने के बाद हुई. इस मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

कैंसल हुआ था बाली प्लान
हत्या से कुछ दिन पहले, कपल ने बाली में शादी से पहले फोटोशूट के लिए एक ट्रिप प्लान की थी. हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट खो जाने का पता चलने के बाद यह ट्रिप कैंसिल कर दी गई.

नवंबर में होने वाली थी शादी
केतन की सगाई इस साल की शुरुआत में सिया से हुई थी. खबर है कि दोनों नवंबर में शादी करने वाले थे. बताया जा रहा है कि उनके परिवारों ने राजस्थान में 17 करोड़ रुपये का एक महल बुक किया था और शादी में मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो प्राइवेट प्लेन का इंतजाम भी किया था.

14 जून को केतन को किले से धक्का देकर मारने की कोशिश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन्वेस्टिगेटर का आरोप है कि आरोपी ने सबसे पहले 14 जून को केतन को किले से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी. हालांकि, एक पेड़ को पकड़ लेने के कारण वह बच गया. पुलिस का दावा है कि इसके बाद सिया ने सांप दिखने का नाटक करके उसका ध्यान भटकाया, फिर उसे दिलासा देकर वहां से चली गई.

फिर से मारने की हुई कोशिश
कुछ दिनों बाद, उसने केतन को दोबारा किले पर जाने के लिए मना लिया. पुलिस का कहना है कि इस बार चेतन भी वहां मौजूद था और दोनों ने मिलकर केतन को पीछे से खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

शुरुआत में, इस घटना को गलती से गिरने का मामला माना गया, क्योंकि सिया ने पुलिस को बताया था कि तेज हवा में फोटो खींचते समय केतन फिसल गया था. हालांकि, पूछताछ के दौरान उसके व्यवहार को देखकर इन्वेस्टिगेटर को शक हुआ.

सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल
बाद में जांच से पता चला कि सिया और चेतन ने पिछले सात महीनों में 2000 से ज्यादा फोन कॉल किए थे. पुलिस का यह भी दावा है कि अगर हत्या की उनकी कोशिश नाकाम हो जाती, तो उन्होंने उससे निपटने के लिए कई वैकल्पिक योजनाएं भी तैयार कर रखी थीं. पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने अपराध की योजना बनाने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया है.

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