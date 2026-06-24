Pune Murder Case: केतन अग्रवाल की हत्या पर हिना खान का रिएक्शन, बोलीं- सच सुनना और कहना...
पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या पर टीवी एक्ट्रेस हिना खान का रिएक्शन आया है. उन्होंने इस पर अफसोस जताते हुए सवाल किए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 5:55 PM IST
हैदराबाद: पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल की हत्या की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है. 26 साल के केतन की मौत के बारे में शुरू में यह माना गया था कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान गलती से गिरने से उनकी जान गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक मर्डर केस था. आरोप है कि इस हत्या की साजिश उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने रची थी. इस चौंकाने वाली घटना पर एक्ट्रेस हिना खान का रिएक्शन आया है.
24 जून को हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर केतन मर्डर केस के बारे में पोस्ट किया और अपनी बात रखी. उन्होंने केतन मर्डर केस हैशटैग के साथ लिखा है, आज के टाइम में सच सुनना और सच कहना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग किसी की जान लेने को भी तैयार हैं.'
उन्होंने कहा कि शायद लोगों को सच बताने से ज्यादा आसान किसी की जान लेना सही लगता है. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, 'लगता है किसी की जान लेना सच मानने से ज्यादा आसान है. तुम उसे छोड़ सकते थे, बस एक सच बोलकर किसी भी XYZ के साथ अपनी जिंदगी जी सकते थे. क्यों? अफसोस.'
क्या है केतन की हत्या का मामला?
केतन की सगाई इस साल की शुरुआत में सिया से हुई थी. खबर है कि दोनों नवंबर में शादी करने वाले थे. बताया जा रहा है कि उनके परिवारों ने राजस्थान में 17 करोड़ रुपये का एक महल बुक किया था और शादी में मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो प्राइवेट प्लेन का इंतजाम भी किया था.
हत्या से कुछ दिन पहले, कपल ने बाली में शादी से पहले फोटोशूट के लिए एक ट्रिप प्लान की थी. हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट खो जाने का पता चलने के बाद यह ट्रिप कैंसिल कर दी गई.
#WATCH | Pune, Maharashtra | On the death of Ketan Vishal Agarwal, his father says, " they (siya goyal and ketan agarwal) got engaged in february...they were leaving for bali on the 6th, four people were travelling to bali together, but only ketan’s passport got stolen. because of… pic.twitter.com/p3JEO01yHq— ANI (@ANI) June 23, 2026
पुलिस का दावा
पुलिस का यह भी दावा है कि योजना को अंजाम देने की पहली कोशिश 14 जून को की गई थी, जब सिया ने केतन को किले से नीचे धकेलने की कोशिश की थी. हालांकि, जब यह कोशिश नाकाम रही, तो उसने सांप दिखने का शोर मचाया और बाद में दावा किया कि घबराहट में केतन गलती से नीचे गिर गया था.
इस बीच, पुणे की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सिया और चेतन को 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. जांचकर्ताओं का यह भी दावा है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने चेतन के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची थी.