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Pune Murder Case: केतन अग्रवाल की हत्या पर हिना खान का रिएक्शन, बोलीं- सच सुनना और कहना...

केतन अग्रवाल/हिना खान ( ANI/IANS )

हैदराबाद: पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल की हत्या की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है. 26 साल के केतन की मौत के बारे में शुरू में यह माना गया था कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान गलती से गिरने से उनकी जान गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक मर्डर केस था. आरोप है कि इस हत्या की साजिश उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने रची थी. इस चौंकाने वाली घटना पर एक्ट्रेस हिना खान का रिएक्शन आया है. 24 जून को हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर केतन मर्डर केस के बारे में पोस्ट किया और अपनी बात रखी. उन्होंने केतन मर्डर केस हैशटैग के साथ लिखा है, आज के टाइम में सच सुनना और सच कहना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग किसी की जान लेने को भी तैयार हैं.' उन्होंने कहा कि शायद लोगों को सच बताने से ज्यादा आसान किसी की जान लेना सही लगता है. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, 'लगता है किसी की जान लेना सच मानने से ज्यादा आसान है. तुम उसे छोड़ सकते थे, बस एक सच बोलकर किसी भी XYZ के साथ अपनी जिंदगी जी सकते थे. क्यों? अफसोस.' हिना खान का पोस्ट (Instagram)