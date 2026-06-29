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पुणे मर्डर केस: सिया गोयल की घटिया हरकतों पर भड़के सिंगर अमाल मलिक, बोले- केतन अग्रवाल कितने...

हिना खान, कंगना रनौत के बाद सिंगर अमाल मलिक का केतन अग्रवाल मर्डर केस पर रिएक्शन आया है. इस पर उन्होंने लंबा-चौड़ा नोट लिखा है.

ketan agarwal Amaal Mallik
केतन अग्रवाल-सिया गोयल/अमाल मलिक (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 2:06 PM IST

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हैदराबाद: पुणे के केतन अग्रवाल के मर्डर केस पर कई लोगों के रिएक्शन सामने आए है. इस मामले पर टीवी एक्ट्रेस हिना खान, कंगना रनौत ने खुलकर अपनी बात रखी है. वहीं, अब सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक ने अपनी बात रखी है और इस घटना की कड़ी निंदा की है.

अमाल मलिक ने सोशल मीडिया पर केतन मर्डर केस पर एक लंबा-चौड़ा नोट साझा किया है, जिसमें उन्होंने उन महिलाओं के लिए एक अलग नोट लिखा है, जो बेवजह किसी लड़के की जान ले लेती है. अमाल ने अपने नोट में लिखा है, 'उसे मारने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की, वह पागलपन है. ना कहने के लिए तो बस इतना ही काफी था- 'मेरा दिल किसी और के पास है और मैं किसी और आदमी से प्यार करती हूं.' अगर वह पागलपन करता और बात नहीं समझता, तो आप अपने परिवार को बता सकती थीं और उन्हें भी शामिल कर सकती थीं.'

उन्होंने पढ़ी-लिखी महिलाओं के बारे में बात करते हुए लिखा है, 'दुनिया में कोई भी किसी पढ़ी-लिखी और कमाने वाली महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. भारत में कानून पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए बेहतर हैं, लेकिन सिस्टम का गलत इस्तेमाल और हेर-फेर क्यों?'

सिया का नाम ना लेते हुए अमाल ने लिखा है, 'सिर्फ एक 'डरपोक' आदमी ही किसी दूसरे आदमी के खिलाफ ऐसी घटिया साजिश रचेगा. इन दोनों की हिम्मत तो देखिए, उन्हें लगता है कि किसी का बच्चा छीनकर वे खुशी-खुशी जिंदगी जी सकते हैं. एक जिंदगी खत्म हो गई. परिवार बर्बाद हो गया. शैतान.'

महिलाओं को संबोधित करते हुए अमाल ने अपने दूसरे नोट में लिखा है, 'डियर विमेन, पीढ़ियों से ऐसा होता आया है कि हम पुरुषों की वजह से आप सभी को बहुत कुछ सहना पड़ा है. मैं माफी मांगता हूं, और पुरुषों के प्रति आपके सामूहिक गुस्से का समर्थन करता हूं. हां, जुल्म के खिलाफ खुद के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन प्लीज इसे उन घटिया लोगों तक ही सीमित रखें जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आप पर अपना हक जताना चाहते हैं और आपके साथ 'पालतू जानवरों' जैसा बर्ताव करते हैं... और आपको बताते हैं कि कैसा दिखना है और क्या पहनना है.'

रिश्ते में 'टॉक्सिक' के बारे में बात करते हुए अमाल ने लिखा है, 'हर चीज को 'टॉक्सिक' का लेबल लगाना और जिम्मेदारी न लेना ही वो वजह है जिससे हम असली संकेतों को नहीं देख पाते. दोनों में से किसी भी तरफ से शारीरिक शोषण टॉक्सिक है, भावनाओं के बजाय पैसे के पीछे भागना टॉक्सिक है, सोशल मीडिया के लिए शादी के पीछे भागना टॉक्सिक है, किसी ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करना जिसके साथ आगे बढ़ने का आपका कोई इरादा नहीं था, यह भी टॉक्सिक है.

आखिरी में सवाल करते हुए अमाल ने लिखा है, 'क्या आपको लगता है कि पुरुष शांति के अलावा कुछ और चाहते हैं? सेक्स तो हर जगह है. आप सभी के पास अपनी जरूरतों की एक लंबी लिस्ट होती है, खासकर जब बात शादी और प्रपोजल सेरेमनी की हो. क्या आप इंस्टा के लिए शादी चाहती हैं या असली शादी? क्या आप लोनावला में एक प्यारे हनीमून से खुश हो सकती हैं, या आपको लगता है कि 'नहीं, अगर वह मुझसे प्यार करता है तो वह मुझे भारत से बाहर ले जाएगा'? ठीक है - हम सभी अच्छी जिंदगी चाहते हैं. लेकिन क्या सच्चा प्यार, मालदीव के किसी आइलैंड पर सच में अलग महसूस होता है? यह आदमी इसके लायक नहीं था, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों को देखिए. देखिए, वह उससे शादी करने के लिए कितना खुश था. केतन अग्रवाल कितने साफ दिल और प्यारे इंसान लग रहे थे.'

केतन अग्रवाल की हत्या की चल रही जांच के बीच अमाल की ये बातें सामने आई हैं. पुलिस के आरोपों के मुताबिक, 26 साल के इस बिजनेसमैन की हत्या लोहगढ़ किले की यात्रा के दौरान की गई थी. उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप है.

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