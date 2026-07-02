ETV Bharat / entertainment

इस मशहूर फिल्ममेकर ने की सिया गोयल की तुलना रिया चक्रवर्ती से, सोशल मीडियो पर मचा बवाल, यूजर्स ने लिया आड़े हाथ

संजय ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पर सिया गोयल के मामले में एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा है, "मैं किसी पर कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं और न ही किसी का पक्ष ले रहा हूं. बस इतना कह रहा हूं कि क्या हम सिया के साथ भी वही करने से रुक सकते हैं जो हमने रिया के साथ किया था? हम सबने वह तमाशा देखा था. टीवी पर ट्रायल. सबूत मिलने से पहले ही फैसला सुना देना. हम कभी कुछ नहीं सीखते.'

फिल्ममेकर संजय गुप्ता सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार हो गए हैं. उन्होंने पुणे मर्डर केस की आरोपी सिया गोयल की हो रही सार्वजनिक जांच-पड़ताल की तुलना सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल से की. संजय गुप्ता ने लोगों से अपील की कि रिया के साथ जो हुआ, उसे न दोहराया जाए, लेकिन उनकी बातों पर ऑनलाइन तीखी आलोचना हुई है.

हैदराबाद : पुणे के केतन अग्रवाल की मौत के बाद उनकी मंगेतर सिया गोयल सुर्खियों में हैं. सिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर मार डाला. इस मामले पर कई सितारों की प्रतिक्रियाएं आई हैं. अब फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने पुणे मर्डर केस पर चल रही चर्चा पर अपनी राय रखी है और इसकी तुलना एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से की है.

उनकी पोस्ट पर जल्द ही कई यूजर्स ने आलोचना की और सवाल उठाया कि उन्होंने इन दोनों मामलों की तुलना क्यों की. एक यूजर ने लिखा है, 'सबूत—किसी दूर-दराज़ इलाके से किस तरह के सबूत इकट्ठा किए जाने चाहिए? मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही अपना काम मान लिया है, जब तक कि वकील उन्हें यह न सिखा दे कि कोर्ट में जज के सामने कुछ भी स्वीकार न करें. दो घटनाओं को एक जैसा न समझें. सुशांत सिंह की मौत एक रहस्य है.'

संजय गुप्ता के पोस्ट पर यूजर्स का रिएक्शन (X Handle)

एक और यूजर ने लिखा, 'सही है, लेकिन इन दोनों मामलों की तुलना कैसे की जा सकती है? जब तक कि मैंने कोई नई जानकारी न छोड़ी हो, क्या सिया असल में उस जगह मौजूद नहीं थी जब उसके मंगेतर को चट्टान से नीचे धकेला गया था?'

एक और यूजर ने लिखा, 'आपको क्या हो गया है? या आपमें कुछ भी ठीक नहीं है? वह एक कातिल है. काफी सबूत हैं. उसने न सिर्फ एक लड़के को मारा, बल्कि उसके इकलौते बेटे को मारकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया. अगर वह खुश नहीं थी, तो एक मासूम लड़के को मारने के बजाय घर से भाग सकती थी.' एक ने लिखा, 'सही है, लेकिन दोनों मामलों की तुलना कैसे की जा सकती है? जब तक कि मैंने कोई नई जानकारी न छोड़ी हो, क्या सिया असल में उस जगह मौजूद नहीं थी जब उसके मंगेतर को चट्टान से धक्का दिया गया था?'

संजय गुप्ता के पोस्ट पर यूजर्स का रिएक्शन (X Handle)

बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सुर्खियों में रहीं. उन पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कई आरोप लगे थे. उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार भी किया था.

सिया के मामले में, शुरू में माना जा रहा था कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान गलती से गिरने से उनकी मौत हुई थी. हालांकि, आगे की जांच में शक हुआ कि यह हत्या का मामला था, जिसकी योजना सिया गोयल और चेतन चौधरी (सिया का प्रेमी) ने बनाई थी. इस मामले की जांच अभी चल रही है.