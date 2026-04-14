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लाइव बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले देश के पहले एक्टर बनने जा रहे पुलकित सम्राट, प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ करेंगे मुकाबला

गौरतलब है कि इस उपलब्धि के साथ पुलकित देश के पहले और विश्व के तीसरे अभिनेता बन जाएंगे, जो इस तरह का कारनामा करेंगे. इससे पहले इंटरनेशनल स्टार टॉम हार्डी और जेक गिलेनहाल ये कारनामा करते हुए लाइव फाइटिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का अनुभव ले चुके हैं.

हैदराबाद: पुलकित सम्राट 17 अप्रैल को इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन वे मुंबई में मशहूर बॉक्सर नीरज गोयत के खिलाफ एक प्रोफेशनल एग्जिबिशन लाइव बॉक्सिंग मैच में हिस्सा लेंगे.

यह ऐतिहासिक मुकाबला पुलकित के आगामी नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट 'ग्लोरी' से जुड़ा हुआ है, जिसमें वह एक बॉक्सर की भूमिका निभा रहे हैं. दिलचस्प बात यह भी है कि इस किरदार में ढालने के लिए पुलकित ने खुद को सिर्फ ऑन-स्क्रीन परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने खुद को एक असली फाइट के लिए तैयार किया है, जो भारतीय सिनेमा में एक नया बेंचमार्क सेट करता है. इसी के मद्देनजर एक प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत के खिलाफ रिंग में उतरकर वह अपने किरदार में ऑथेंटिसिटी जोड़ने जा रहे हैं.

माना जा रहा है कि तीन राउंड का यह लाइव मुकाबला भारत में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के बीच एक बड़ा क्रॉसओवर मोमेंट होगा. ऐसे में 'ग्लोरी' के साथ, ट्रेडिशनल रोल प्रिपरेशन से आगे बढ़कर एक असली बॉक्सिंग एरीना में उतरने का पुलकित का फैसला, उनकी मेहनत, उनके अनुशासन और उनके ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है. साथ ही वे यह भी साबित करते हैं कि वे सिर्फ पर्दे पर बॉक्सर का किरदार नहीं निभा रहे, बल्कि उसे पूरी तरह जी रहे हैं.