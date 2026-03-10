ETV Bharat / entertainment

'तुम्बाड 2' में होंगे एक किरदार के अलग-अलग अवतार, प्रोस्थेटिक डिजाइनर का खुलासा, इन फिल्मों के लिए भी कर चुके काम

'तुम्बाड 2' ( POSTER )

हैदराबाद : मशहूर प्रोस्थेटिक्स डिजाइनर शॉन हैरिसन, जिन्होंने 'हैरी पॉटर' के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, 'कैप्टन अमेरिका' के रेड स्कल और 'स्टार वॉर्स' जैसी फिल्मों के किरदारों पर काम किया है, अब 'तुम्बाड 2' से जुड़ गए हैं. उन्होंने इस कल्ट हॉरर फिल्म के सीक्वल में एक मुख्य किरदार के मेकअप को लेकर कई दिलचस्प बातें बताई हैं. ​शॉन ने खुलासा किया कि इस फिल्म में एक अहम किरदार तीन अलग-अलग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन्स से गुजरता है. इन बदलावों को दिखाने के लिए बहुत ही बारीकी और जटिल प्रोस्थेटिक वर्क का इस्तेमाल किया गया है ताकि किरदार एकदम असली और खौफनाक लग सके. मेकअप की बारीकियों के बारे में बात करते हुए हैरिसन ने बताया कि शूटिंग के दौरान विजुअल निरंतरता बनाए रखने के लिए टीम को बहुत सावधानी से कई प्रोस्थेटिक पीस तैयार करने पड़े. उन्होंने कहा, 'हम एक मुख्य किरदार पर काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें तीन अलग-अलग लुक्स तैयार करने हैं, और ये काफी भारी-भरकम मेकअप है. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें 'डबल मेकअप' भी तैयार रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर फिल्म की तरह यहां भी स्टंट डबल और एक्टिंग डबल होते हैं. ​हैरिसन ने आगे समझाया कि यह काम किसी फैक्ट्री की लाइन जैसा है, 'आपको मेकअप के ढेरों सेट बनाने पड़ते हैं क्योंकि एक्टर पर इस्तेमाल होने वाला प्रोस्थेटिक पीस सिर्फ एक बार ही काम आता है. अगर एक्टर को 30 दिन तक उस गेटअप में रहना है, तो हमें 30 बिल्कुल एक जैसे पीस बनाने होंगे. हमारे पास मोल्ड्स (सांचे) होते हैं जिनमें हम सिलिकॉन डालकर बार-बार वही चीज बनाते हैं. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों को जरा भी अंदाजा न हो कि ये अलग-अलग समय पर शूट किए गए हैं और सब कुछ एक जैसा दिखे. हमारे लिए कुछ नया करना हमेशा से रोमांचक रहा है.