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'जन्नत 3' का एलान!, 'आवारापन 2' की सक्सेस पर प्रोड्यूसर ने कंफर्म की तीसरी किस्त, जानें कौन होगा एक्टर?

'जन्नत' फ्रैंचाइजी के बारे में 2008 में रिलीज हुई जन्नत हिट रही. दूसरी फिल्म 2012 में रिलीज हुई. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 29.93 करोड़ रुपये कमाए और दुनिया भर में 40.39 करोड़ रुपये कमाए. दोनों फिल्मों को कुणाल देशमुख ने डायरेक्ट किया था.

बातचीत के दौरान, विशेष भट्ट ने यह भी साफ किया कि आवारापन 2 को कैश-ग्रैब प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं बनाया गया था. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता, तो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म में दिलचस्पी दिखाते और वह पहले से ही प्रॉफिट कमा रहे होते. उन्होंने आगे कहा, 'मार्केट में कोई भी फिल्म खरीदने नहीं आया. हमने इसमें अपना पैसा लगाया. हां, जब फिल्म तैयार हुई तो मार्केट जाग गया.'

एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर विशेष 'जन्नत 3' के बारे में पूछा गया. इस पर फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा कि अवारापन 2 के बाद वे जन्नत 3 के बारे में सोच रहे हैं. उन्होंने कहा, 'आवारापन 2 के बाद, मैं पक्का जन्नत 3 के बारे में सोच रहा हूं.' जब उनसे पूछा गया कि क्या स्क्रिप्ट लॉक हो गई है, तो उन्होंने जवाब दिया, 'उसी चीज पर काम चल रहा है.'

हैदराबाद: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इसने तीन दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इन सबके बीच, फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट इमरान हाशमी के फैंस को एक गुड न्यूज दिया है. उन्होंने जन्नत 2 के 14 साल बाद 'जन्नत 3' का एलान किया है, जिससे इमरान हाशमी के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गए हैं.

इमरान हाशमी को बॉलीवुड के सबसे खास लवर के तौर पर देखते हुए बड़े हुए हैं, उनके लिए जन्नत 2000 के दशक की यादों में एक खास जगह रखती है। अर्जुन दीक्षित की गहरी लव स्टोरी से लेकर फिल्म के यादगार म्यूजिक तक, 2008 की यह हिट इमरान की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बन गई. अब, जन्नत के थिएटर में पहली बार आने के 18 साल बाद, फैंस आखिरकार उस दुनिया में लौट सकते हैं.

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' ने 22 करोड़ रुपये के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की और कई रिकॉर्ड बनाए. पहले दिन ही अपनी फिल्म ने अपने प्रीक्वल के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया.

फिल्म ने दूसरे दिन भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखा, और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 33.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. तीसरे दिन की बात करें तो रविवार को फिल्म ने शनिवार की अपेक्षा कम कमाई. जहां शनिवार को इमरान हाशमी की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 33.75 करोड़ रुपये कमाए है, वहीं रविवार को इसने 26 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. 3 दिनों के बाद 'आवारापन 2' 100 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई हैं. इसका कुल कलेक्शन 81.75 करोड़ रुपये हो गया है.

ओवरसीज में दूसरे दिन 3.5 करोड़ रुपये कमाने के बाद, इमरान की इस फिल्म ने 4 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से, 'आवारापन 2' ओवरसीज मार्केट में 12 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर ली है.

दूसरी ओर, 'आवारापन 2', जिसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2 दिनों में 72.9 करोड़ रुपये कमाए थे, के ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. अब 'आवारापन 2' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शनल कुल 110.10 करोड़ रुपये हो गया है.

'आवारापन 2' के बारे में

नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 2007 की कल्ट क्लासिक आवारापन का सीक्वल है. शिवम पंडित के रोल में इमरान हाशमी के अलावा, फिल्म में नफीसा के रोल में शबाना आजमी, जारा के रोल में दिशा पटानी, जोरावर के रोल में पूरन गब्बी, विजयंत कोहली और दूसरे एक्टर्स हैं.