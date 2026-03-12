ETV Bharat / entertainment

'बूंग' की BAFTA-विनिंग स्क्रिप्ट पढ़कर चौंक गए थे निर्माता शुजात सौदागर, जानें क्या कहा

'बूंग' ( Poster )

हैदराबाद: हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाफ्टा (BAFTA) अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म 'बूंग' के मेकर्स इस शानदार उपलब्धि का जश्न मनाने और फिल्म के सफर से जुड़ी बातें साझा करने के लिए साथ आए. इस इवेंट में चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर शुजात सौदागर और डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी समेत फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी, जिन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट और इस कहानी को पर्दे पर उतारने के प्रोसेस के बारे में बात की. ​प्रोड्यूसर शुजात सौदागर ने 'बूंग' की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद के अपने रिएक्शन को याद करते हुए कहा, 'मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, खासकर किसी किरदार के नजरिए से इतनी अलग तरह से देखी गई कहानी. बड़े होने के साथ-साथ हम समाज या अपने माहौल की वजह से एक तय दायरे में बंधने लगते हैं और कहीं न कहीं अपना बचपन खो देते हैं. मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा, वो थी बूंग के किरदार की निडरता. मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि लक्ष्मीप्रिया देवी (एलपी) ही बूंग है और बूंग ही एलपी है.