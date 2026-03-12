ETV Bharat / entertainment

'बूंग' की BAFTA-विनिंग स्क्रिप्ट पढ़कर चौंक गए थे निर्माता शुजात सौदागर, जानें क्या कहा

चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर शुजात सौदागर ने फिल्म की स्क्रिप्ट और इस कहानी को पर्दे पर उतारने के प्रोसेस के बारे में बात की.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 12, 2026 at 5:21 PM IST

हैदराबाद: हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाफ्टा (BAFTA) अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म 'बूंग' के मेकर्स इस शानदार उपलब्धि का जश्न मनाने और फिल्म के सफर से जुड़ी बातें साझा करने के लिए साथ आए. इस इवेंट में चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर शुजात सौदागर और डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी समेत फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी, जिन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट और इस कहानी को पर्दे पर उतारने के प्रोसेस के बारे में बात की.

​प्रोड्यूसर शुजात सौदागर ने 'बूंग' की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद के अपने रिएक्शन को याद करते हुए कहा, 'मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, खासकर किसी किरदार के नजरिए से इतनी अलग तरह से देखी गई कहानी. बड़े होने के साथ-साथ हम समाज या अपने माहौल की वजह से एक तय दायरे में बंधने लगते हैं और कहीं न कहीं अपना बचपन खो देते हैं. मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा, वो थी बूंग के किरदार की निडरता. मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि लक्ष्मीप्रिया देवी (एलपी) ही बूंग है और बूंग ही एलपी है.

डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी ने 'बूंग' के जरिए मणिपुर को पर्दे पर दिखाने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते हुए कहा , 'मैं अपने बचपन वाले मणिपुर को वापस लाना चाहती थी, जो अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ था. मैं चाहती थी कि फिल्म में वहाँ का संगीत और कपड़े वैसे ही रहें, ताकि इसके जरिए मणिपुर की पहचान की एक छाप छोड़ी जा सके.

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे 'बूंग' की स्क्रिप्ट उनके अपने निजी अनुभवों से निकलकर आई. उन्होंने कहा, 'मैंने इसे एक डायरी की तरह लिखा था, इसलिए इसके सीन पहले से ही मेरे अनुभवों का हिस्सा थे. इसकी कोई एक लाइन की कहानी नहीं थी; यह बस मेरे अनुभवों का एक सैलाब था जो कागज पर उतर आया.

​लक्ष्मीप्रिया देवी द्वारा लिखित और निर्देशित, एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स की फिल्म 'बूंग' का कई बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में शानदार सफर रहा है, जहां इसकी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी के लिए काफी तारीफ हुई. फेस्टिवल्स के इस सफर के बाद, यह फिल्म 6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में वापस आ चुकी है.

