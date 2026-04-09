आमिर खान के बेटे जुनैद खान की 'एक दिन' पर प्रोड्यूसर मंसूर खान ने खोले कई राज, अपनी भूमिका पर जानें क्या बोले
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 9, 2026 at 3:44 PM IST
हैदराबाद: आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'एक दिन' को लेकर दर्शकों के बीच काफी जबरदस्त माहौल बना हुआ है. एक प्यारी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का वादा करने वाली इस फिल्म ने अपने ट्रेलर और सुरीले गानों से पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है. जहां यह फिल्म आमिर खान और मंसूर खान को लंबे समय बाद फिर से साथ लाएगी, वहीं मंसूर इस फिल्म में एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी भूमिका को लेकर एक खास नजरिया रखते हैं.
'एक दिन' के प्रोड्यूसर होने पर अपने विचार साझा करते हुए मंसूर खान ने कहा, 'डायरेक्टर तो एक ही हो सकता है. इसलिए मैं एक 'मॉनिटरिंग' करने वाले व्यक्ति की तरह था जो डायरेक्टर अब्बास टायरवाला को फीडबैक देता था. उन्हें इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मेरा स्वागत किया. जब मैं फिल्में बनाता था, तो पूरी ईमानदारी से करता था. मैंने उन विषयों और किरदारों को चुना जिन्होंने मुझे प्रेरित किया. 'एक दिन' क्षणिक भूलने की बीमारी के विषय को छूती है, और मेरी भागीदारी स्क्रीनप्ले फाइनल करने से लेकर शूटिंग, एडिटिंग और साउंड तक काफी ज्यादा रही है'.
'एक दिन' एक लंबे अंतराल के बाद आमिर खान और फिल्म निर्माता मंसूर खान को फिर से साथ लाती है, जिससे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा रचनात्मक जोड़ियों में से एक फिर से जीवंत हो गई है. साथ मिलकर उन्होंने दर्शकों को 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी यादगार फिल्में दी हैं.
'एक दिन' के साथ यह जोड़ी एक बार फिर रोमांस जॉनर में लौट रही है, जिससे फैंस के बीच नई एक्साइटमेंट पैदा हो गई है. उनका दोबारा साथ आना उत्सुकता को और बढ़ा देता है, क्योंकि दर्शक उस जादू को पर्दे पर फिर से देखने के लिए बेताब हैं. बता दें,
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं. फिल्म का डायरेक्शन सुनील पांडे ने किया है और इसके प्रोड्यूसर्स आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित हैं. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.