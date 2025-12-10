ETV Bharat / entertainment

WATCH: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के सेट पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा, मस्ती के मूड में दिखें कपिल शर्मा

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के सेट पर कपिल शर्मा के साथ शामिल हुई हैं.

Priyanka Chopra Kapil Sharma
प्रियंका चोपड़ा और कपिल शर्मा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 8:50 PM IST

मुंबई: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास फिलहाल मुंबई में हैं. एक्ट्रेस को स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4' के सेट पर देखा गया, जो कुछ ही दिनों में ऑन एयर होने वाला है. इस दौरान कपिल शर्मा अपने स्पेशल गेस्ट के साथ मस्ती मजाक करते दिखें.

प्रियंका चोपड़ा बुधवार को 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 के सेट पर पहुंचीं. उनके आने की कई तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. इससे शो में उनके आने को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया.

सेट के अंदर जाने से पहले देसी गर्ल और कपिल शर्मा ने कैमरों के लिए एक साथ पोज दिया. प्रियंका व्हाइट एंड ब्लू कलर का फ्लोरल ऑफ शोल्डर आउटफिट में दिखीं, वहीं कपिल ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए.

इस दौरान हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत भी हुई, जब एक पैपराजी ने कहा, 'सर, 'किस किसको प्यार करूं 2' का इंतजार है.' जवाब में, कपिल ने प्रियंका की ओर इशारा किया, हंसे और कहा, 'सिर्फ इस-इस को प्यार करूं.' इस बात पर प्रियंका हंस पड़ीं, जिससे सेट पर खुशनुमा माहौल बन गया.

प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फ्लाइट में ली गई एक सेल्फ़ी पोस्ट की थी. उन्होंने कपिल शर्मा को टैग किया और लिखा, 'कपिल शर्मा, तुम बेहतर होगा कि तैयार रहो.' उन्होंने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को भी टैग किया, जिससे आने वाले सीजन में उनकी भागीदारी की पुष्टि हो गई.

Priyanka Chopra
प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट (Instagram)

कपिल ने हाल ही में शूट के पहले दिन की तस्वीरें शेयर करके अपने शो के सीजन 4 के लॉन्च का एलान किया. कॉमेडियन अपनी आने वाली फिल्म, किस किसको प्यार करूं 2 का प्रमोशन भी कर रहे हैं. यह फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. वहीं, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा.

