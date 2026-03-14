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प्री-ऑस्कर डिनर पार्टी: निक जोनस संग प्रियंका ने लूटी महफिल, एम्मा समेत ये सेलेब्स भी आए नजर

प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस ( IANS )

हैदराबाद: 98वां एकेडमी अवॉर्ड्स सेरेमनी 15 मार्च, 2026 को होने वाला है. हॉलीवुड की इस सबसे बड़ी अवॉर्ड नाइट से पहले गुरुवार रात (12 मार्च) को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया. इस डिनर पार्टी में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस अपने स्टार पति निक जोनस के साथ शामिल हुईं. उनके अलावा इस पार्टी में एम्मा वाटसन, रॉबर्ट पैटिंसन समेत कई सितारे शामिल हुए थे. इस खास पार्टी में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए, जिनमें स्टार कपल निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा, रॉबर्ट पैटिंसन और सूकी वॉटरहाउस, और आन्या टेलर-जॉय और मैल्कम मैक्रे शामिल थे. एम्मा वॉटसन, केंडल जेनर, पेरिस हिल्टन, ऑड्रे नूना, चार्लीज थेरॉन, रेई एमी, ग्रेटा ली, टेयाना टेलर, मैकॉले कल्किन और कई अन्य लोग भी इस पार्टी में मौजूद थे. मैक्रो ने ऑड्रे इरमास पवेलियन में प्री-ऑस्कर पार्टी होस्ट की. इस खास पार्टी के लिए, प्रियंका चोपड़ा ने व्हाइट कलर का खास आउटफिट को चुना था.