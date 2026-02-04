ETV Bharat / entertainment

6 साल बाद इंडियन सिनेमा में लौट रहीं प्रियंका चोपड़ा, क्या 'डॉन 3' और 'कृष 4' में काम करेंगी 'देसी गर्ल'?, जानें

'डॉन 3' और 'कृष 4' ( Poster )