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गणेश चतुर्थी से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बहन संग लिया बप्पा का आशीर्वाद

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर मुंबई आई हुई हैं. यहां एक्ट्रेस ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए हैं.

Priyanka Chopra
प्रियंका चोपड़ा (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हाल ही में अपनी बेटी मालती मैरी के साथ मुंबई पहुंचीं. हैदराबाद में एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग कर रहीं एक्ट्रेस ने मुंबई पहुंचने पर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की. अब, एक दिन बाद, एक्ट्रेस को मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने जाते हुए पैपराजी ने देखा.

10 अगस्त को पैपराजी ने प्रियंका चोपड़ा को सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर स्पॉट किया. प्रियंका को अपनी बहन और 'बिग बॉस 17' की कंटेस्टेंट मन्नारा चोपड़ा के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर जाते हुए देखा गया.

मंदिर जाने के लिए उन्होंने गुलाबी रंग का पारंपरिक सलवार-सूट और नीले रंग का दुपट्टा पहना था, जिसमें वह बेहद सादे और शानदार अंदाज में नजर आईं. कड़ी सुरक्षा के बीच प्रियंका भीड़ से होते हुए आगे बढ़ीं और बाहर जमा हुए फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. इसके बाद वह अपनी कार में बैठकर वहां से चली गईं.

एक दिन पहले प्रियंका ने अपनी बेटी मालती मैरी की एक फोटो शेयर की, जिसमें वह फ्लाइट से मुंबई की स्काईलाइन को देख रही थी. यह तस्वीर तब ली गई थी, जब वे शहर में लैंड करने वाले थे. एक्ट्रेस ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, 'उसकी नजरों से मुंबई को देखना एक अलग ही एहसास है.'

प्रियंका की धार्मिक यात्रा
प्रियंका चोपड़ा जब भी भारत आती हैं, तो वे अक्सर धार्मिक स्थलों पर जरूर जाती हैं. अपनी पिछलीबार उन्हें दुर्गा पूजा पंडाल में देखा गया था, जबकि उससे पहले की एक यात्रा में वह गोल्डन टेम्पल पहुंची थी, जहां उन्हें सेवा करने और बर्तन धोते हुए देखा गया था. भारत की एक यात्रा के दौरान प्रियंका ने निक और मालती के साथ अयोध्या के राम मंदिर जाकर आशीर्वाद भी लिया था.

प्रियंका चोपड़ा का वर्क फ्रंट
प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो वह अगली बार एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. इस फिल्म में वह मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं. यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वाराणसी के अलावा, प्रियंका के पास कई रोमांचक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं. वह जल्द ही आने वाली साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्लूफ्लाई' में ऑस्कर विजेता रसेल क्रो के साथ नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन निमरॉड एंटल करेंगे. वह ऑरलैंडो ब्लूम के साथ सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 'रीसेट' में भी दिखाई देंगी.

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