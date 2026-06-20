हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलीना जोली संग काम करेंगी प्रियंका चोपड़ा, खबर के अंदर पढ़ें पूरी डिटेल
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने बताया है कि वह हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली के साथ एक नए प्रोजेक्ट करने जा रही हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 2:36 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जल्द ही हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. हाल ही में, अपनी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल फिल्मों पर चर्चा करते हुए, इस ग्लोबल क्वीन ने ऑस्कर विजेता अभिनेत्री के साथ आगामी सहयोग के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है.
एक इंटरव्यू में, 43 साल की प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया कि वह 51 साल जोली के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हैं. हालांकि, उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी और यह बताने से इनकार कर दिया कि यह सहयोग एक फिल्म है, एक विज्ञापन अभियान है या कोई नई पहल है.
इस खुलासे ने प्रशंसकों के बीच उत्साह जगा दिया है, जो इन दोनों ग्लोबल स्टार को एक साथ काम करते देखने के लिए उत्सुक हैं. चोपड़ा के ऑरलैंडो ब्लूम के साथ अपनी आगामी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने की भी उम्मीद है, वहीं जोली के बारे में उनके जिक्र ने काफी हलचल मचा दी है.
बातचीत के दौरान उन्होंने हॉलीवुड की उन महिलाओं के बारे में भी बात की जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है. उन्होंने एंजेलीना जोली, पेनेलोप क्रूज और सलमा हायेक का नाम लिया, जिनके करियर की वह दिल से प्रशंसा करती हैं. चोपड़ा ने उन्हें दोस्त और आदर्श बताते हुए उनके काम और मनोरंजन जगत पर उनके अमिट प्रभाव की सराहना की.
हालांकि इस सहयोग के बारे में पूरी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन बर्फी अभिनेत्री की टिप्पणियों ने इस अटकल को हवा दी है कि दर्शक जल्द ही उन्हें एंजेलीना जोली के साथ एक हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट में काम करते हुए देख सकते हैं.
प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट
इस बीच, प्रियंका चोपड़ा फिलहाल एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म वाराणसी के अंतिम शेड्यूल को पूरा करने में व्यस्त हैं , जिसे उन्होंने अपने करियर की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक बताया है. वाराणसी फिल्म अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. चोपड़ा फिल्म निर्माता मीरा नायर की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म 'अमरी' में भी नजर आएंगी.