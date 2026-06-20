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हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलीना जोली संग काम करेंगी प्रियंका चोपड़ा, खबर के अंदर पढ़ें पूरी डिटेल

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जल्द ही हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. हाल ही में, अपनी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल फिल्मों पर चर्चा करते हुए, इस ग्लोबल क्वीन ने ऑस्कर विजेता अभिनेत्री के साथ आगामी सहयोग के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है.

एक इंटरव्यू में, 43 साल की प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया कि वह 51 साल जोली के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हैं. हालांकि, उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी और यह बताने से इनकार कर दिया कि यह सहयोग एक फिल्म है, एक विज्ञापन अभियान है या कोई नई पहल है.

इस खुलासे ने प्रशंसकों के बीच उत्साह जगा दिया है, जो इन दोनों ग्लोबल स्टार को एक साथ काम करते देखने के लिए उत्सुक हैं. चोपड़ा के ऑरलैंडो ब्लूम के साथ अपनी आगामी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने की भी उम्मीद है, वहीं जोली के बारे में उनके जिक्र ने काफी हलचल मचा दी है.

बातचीत के दौरान उन्होंने हॉलीवुड की उन महिलाओं के बारे में भी बात की जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है. उन्होंने एंजेलीना जोली, पेनेलोप क्रूज और सलमा हायेक का नाम लिया, जिनके करियर की वह दिल से प्रशंसा करती हैं. चोपड़ा ने उन्हें दोस्त और आदर्श बताते हुए उनके काम और मनोरंजन जगत पर उनके अमिट प्रभाव की सराहना की.