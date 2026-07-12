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26 साल बाद एक फ्रेम में दिखीं पूर्व 'मिस वर्ल्ड' और 'मिस यूनिवर्स', विंबलडन से वायरल हुई तस्वीर

प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता ( IANS )

हैदराबाद: विंबलडन महिला सेमी-फाइनल में अपने शानदार लुक से सुर्खियां बटोरने के बाद, प्रियंका चोपड़ा जोनस चैंपियनशिप वीकेंड के लिए ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब लौटीं. इस बार, ग्लोबल स्टार ने अपने ससुराल वालों, डेनिस जोनस और केविन जोनस सीनियर के साथ फाइनल मैच देखा. इस बीच उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता से हुई है. दोनों हसीनाएं 26 साल बाद एक फ्रेम में दिखीं. रविवार, 12 जुलाई को लारा दत्ता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियंका चोपड़ा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की. तस्वीर शेयर करते हुए लारा ने कैप्शन में लिखा, '26 साल बाद भी, हैप्पी गर्ल्स ही...' उन्होंने पोस्ट में हार्ट इमोजी भी जोड़े. लारा ने प्रियंका को भी टैग किया है, जिसे प्रियंका ने अपने स्टोरी पर रिपोस्ट करते हुए लिखा है, 'अपनी गर्ल से मिलकर बहुत अच्छा लगा.' लारा दत्ता का पोस्ट (Instagram) तस्वीरों में प्रियंका और लारा एक साथ पोज देते हुए मुस्कुराती हुई नजर आईं. कैमरे के लिए पोज देते समय 'देसी गर्ल' एक्ट्रेस ने दत्ता के कंधे पर हाथ रखा. दोनों ही बेहद स्टाइलिश और शानदार लग रही थीं. जहां प्रियंका ने व्हाइट कलर का हॉल्टरनेक ड्रेस पहना था, वहीं, लारा ने ब्लू कलर की ड्रेस के साथ व्हाइट श्रग और हैट कैरी किया हुआ था.