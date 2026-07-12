26 साल बाद एक फ्रेम में दिखीं पूर्व 'मिस वर्ल्ड' और 'मिस यूनिवर्स', विंबलडन से वायरल हुई तस्वीर
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता 26 साल बाद एक साथ नजर आई है. उनकी पुरानी दोस्ती की झलक सामने आई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 12, 2026 at 12:24 PM IST
हैदराबाद: विंबलडन महिला सेमी-फाइनल में अपने शानदार लुक से सुर्खियां बटोरने के बाद, प्रियंका चोपड़ा जोनस चैंपियनशिप वीकेंड के लिए ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब लौटीं. इस बार, ग्लोबल स्टार ने अपने ससुराल वालों, डेनिस जोनस और केविन जोनस सीनियर के साथ फाइनल मैच देखा. इस बीच उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता से हुई है. दोनों हसीनाएं 26 साल बाद एक फ्रेम में दिखीं.
रविवार, 12 जुलाई को लारा दत्ता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियंका चोपड़ा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की. तस्वीर शेयर करते हुए लारा ने कैप्शन में लिखा, '26 साल बाद भी, हैप्पी गर्ल्स ही...' उन्होंने पोस्ट में हार्ट इमोजी भी जोड़े. लारा ने प्रियंका को भी टैग किया है, जिसे प्रियंका ने अपने स्टोरी पर रिपोस्ट करते हुए लिखा है, 'अपनी गर्ल से मिलकर बहुत अच्छा लगा.'
तस्वीरों में प्रियंका और लारा एक साथ पोज देते हुए मुस्कुराती हुई नजर आईं. कैमरे के लिए पोज देते समय 'देसी गर्ल' एक्ट्रेस ने दत्ता के कंधे पर हाथ रखा. दोनों ही बेहद स्टाइलिश और शानदार लग रही थीं. जहां प्रियंका ने व्हाइट कलर का हॉल्टरनेक ड्रेस पहना था, वहीं, लारा ने ब्लू कलर की ड्रेस के साथ व्हाइट श्रग और हैट कैरी किया हुआ था.
प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता हाल ही में विंबलडन में एक साथ नजर आईं, जिससे उनकी 2003 की फिल्म 'अंदाज' की पुरानी यादें ताजा हो गईं. इन दोनों पूर्व ब्यूटी क्वीन्स ने एक-दूसरे के साथ खास पल बिताए, जिससे फैंस को पुरानी यादें आ गईं.
प्रियंका, जिन्होंने 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, और लारा दत्ता, जिन्हें उसी साल मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था, बाद में 2003 की फिल्म 'अंदाज' में एक साथ नजर आईं. इस फिल्म में अक्षय कुमार भी थे. इसी फिल्म से दोनों पूर्व ब्यूटी क्वीन्स ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. बाद में दोनों ने फरहान अख्तर की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डॉन 2' में साथ काम किया, जिसमें प्रियंका ने रोमा का मुख्य किरदार निभाया था, जबकि लारा ने आयशा के तौर पर एक स्पेशल रोल किया था.
वर्क फ्रंट
प्रियंका आठ साल बाद एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं. इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म अभी बन रही है और इसके अप्रैल 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है.
वहीं, लारा दत्ता जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी. रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल स्टारर यह भव्य फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी, जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में आएगा.