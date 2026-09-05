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पेरिस में जेनिफर लॉरेंस के कान में फुसफुसाती दिखीं प्रियंका चोपड़ा, फन वीडियो हुआ वायरल

प्रियंका चोपड़ा और जेनिफर लॉरेंस ( IANS )

हैदराबाद: पेरिस में प्रियंका चोपड़ा और जेनिफर लॉरेंस की मुलाकात और उनके लुक्स की काफी चर्चा हो रही है. फाउंडेशन लुई वुइटन में हुए इस इवेंट में तीन उभरते हुए डिजाइनर्स को दिखाया गया, जिन्होंने अपने अनोखे और नए तरह के काम से जूरी को प्रभावित किया. जेनिफर लॉरेंस और प्रियंका चोपड़ा जोनस ने यंग फैशन डिजाइनर्स के लिए 13वें एलवीएमएच प्राइज में फैशन इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों के साथ शिरकत की. इस खास इवेंट से प्रियंका औक जेनिफर की खास मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इवेंट के दौरान प्रियंका और जेनिफर ने एक प्यारा पल शेयर किया, जिसने ऑनलाइन फैंस का ध्यान खींचा. ये दोनों हसीनाएं अपने ग्लैमरस लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. दोनों एक-दूसरे के साथ बातचीत करते, हंसते और अच्छा समय बिताते हुए देखी गईं. नौ फाइनलिस्ट्स को एक पैनल के सामने अपनी बात रखनी थी, जिसमें फैशन की दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल थीं. प्रियंका चोपड़ा जोनस ने फैरेल विलियम्स के साथ भी कुछ पल बिताए. जेनिफर लॉरेंस ने जूली केगेल्स को प्रतिष्ठित एलवीएमएच प्राइज देकर अहम भूमिका निभाई. डेल्फिन अर्नाल्ट ने आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'एक बार फिर, मुझे फ़ॉन्डेशन लुई वुइटन में इस प्रतिष्ठित जूरी के सदस्यों का स्वागत करने का सम्मान मिला. मैं आज यहां मौजूद तीन हस्तियों- जेनिफर लॉरेंस, प्रियंका चोपड़ा जोनस और उरासाया स्पेरबुंड का भी धन्यवाद करना चाहती हूं.'